Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közpénzből fizetett százmilliós jogdíjainak ügyében

Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése nyomán nyomozás indult az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintnyi jogdíj ügyében - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 444 értesülését.
A rendőrség annyit közölt, hogy „a BRFK feljelentés alapján rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt, az eljárás folyamatban van”.
Az ügy július elején indult, a Prae.hu írta meg, hogy az Orbán János Dénes szakmai irányítása alatt álló Kárpát-medencei Tehetséggondozó NKft. 412 milliót fizetett ki a NER-közeli író kilenc művéért. Később a 444 közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Orbán János Dénes ennél is több pénzhez jutott a nonprofit cégtől: tavaly március óta bruttó 491 788 000 forintot, míg az alapítás óta összesen bruttó 496 888 000 forintot fizettek ki neki, nagyobb részben jogdíjként, kisebb részben honoráriumként.Több száz milliós mínuszt termelt az egykori kormány által támogatott Orbán János Dénes-operettOrbán János Dénesnek a választások előtt tíz nappal is engedélyezték 65 millió forint kifizetését Összesen egyszer adták elő Orbán János Dénes nagyoperettjét, amelyre több száz millió forintot adott a Hankó-féle kulturális tárca