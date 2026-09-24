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Orbán János Dénes átveszi Kossuth-díját Novák Katalintól 2023. március 14-én

Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közpénzből fizetett százmilliós jogdíjainak ügyében

Hűtlen kezelés miatt zajlik az eljárás.

Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése nyomán nyomozás indult az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintnyi jogdíj ügyében - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 444 értesülését.

A rendőrség annyit közölt, hogy „a BRFK feljelentés alapján rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt, az eljárás folyamatban van”.

Az ügy július elején indult, a Prae.hu írta meg, hogy az Orbán János Dénes szakmai irányítása alatt álló Kárpát-medencei Tehetséggondozó NKft. 412 milliót fizetett ki a NER-közeli író kilenc művéért. Később a 444 közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Orbán János Dénes ennél is több pénzhez jutott a nonprofit cégtől: tavaly március óta bruttó 491 788 000 forintot, míg az alapítás óta összesen bruttó 496 888 000 forintot fizettek ki neki, nagyobb részben jogdíjként, kisebb részben honoráriumként.

Petícióban kéri Forsthoffer Ágnestől a Bohus–Lugossy Alapítvány, hogy a Kossuth térre állítsák vissza Lugossy Mária Forradalom Lángja című 1956-os emlékművét, amely 1996-tól csaknem két évtizeden át a Kossuth tér része volt.