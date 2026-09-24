Nyomoz a rendőrség Orbán János Dénes közpénzből fizetett százmilliós jogdíjainak ügyében

rendőrség;nyomozás;Orbán János Dénes;

2026-09-24 14:54:00 CEST

Hűtlen kezelés miatt zajlik az eljárás.

Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése nyomán nyomozás indult az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintnyi jogdíj ügyében - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 444 értesülését.

A rendőrség annyit közölt, hogy „a BRFK feljelentés alapján rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt, az eljárás folyamatban van”.

Az ügy július elején indult, a Prae.hu írta meg, hogy az Orbán János Dénes szakmai irányítása alatt álló Kárpát-medencei Tehetséggondozó NKft. 412 milliót fizetett ki a NER-közeli író kilenc művéért. Később a 444 közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Orbán János Dénes ennél is több pénzhez jutott a nonprofit cégtől: tavaly március óta bruttó 491 788 000 forintot, míg az alapítás óta összesen bruttó 496 888 000 forintot fizettek ki neki, nagyobb részben jogdíjként, kisebb részben honoráriumként.