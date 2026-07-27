Összesen egyszer adták elő Orbán János Dénes nagyoperettjét, amelyre több száz millió forintot adott a Hankó-féle kulturális tárca

korrupciógyanú;Budapesti Operettszínház;Orbán János Dénes;Hankó Balázs;

2026-07-27 07:38:00 CEST

Ez emésztette fel a Budapesti Operettszínháznak megítélt támogatás legnagyobb részét.

A Budapesti Operettszínház a 24 kérdésére maga jelezte, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által megítélt 600 millió forintos támogatás legnagyobb részét egy nagyoperett előkészítésére és grandiózus bemutatására költötték. Az Orbán János Dénes által jegyzett művet viszont egyetlenegyszer, még 2026 márciusában adták elő.

A napokban a portál több száz milliós kifizetésekre bukkant, amelyekről Hankó Balázs minisztériuma még közvetlenül az április 12-i parlaenti választás előtt vagy az azt követő napokban döntött és amelyeket a kulturális intézmények és szervezetek meg is kaptak. Ugyan Orbán János Dénesnek ezúttal nem fizetett az Operettszínház, az általa alapított Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-nek (KMTG) viszont igen. A probléma viszont az, hogy a támogatást április 9-én kapták meg, a szóban forgó grandiózus bemutatóra viszont még márciusban került sor.

Az elmúlt hetekben került nyilvánosságra, hogy Orbán János Dénes költő példátlan módon több száz millió forintos támogatást kapott szerzői jogdíj címén a a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-től. Bár az intézmény hangsúlyozta, a költő “csupán” szellemi vezetőként vesz részt a működésben, az irodalmi szakma nemcsak nyilvánvaló összeférhetetlenségről, hanem példátlan összegű jogdíjról is beszélt.

Az ügyben kiderült az is, Orbán János Dénes a Budapesti Operettszínháztól is kapott fordításokra és operett szövegekre csaknem 130 millió forintos támogatást – miközben (a botrány kapcsán azóta többször nyílt levélben tiltakozó) társulat szerint az intézmény vezetése forráshiánnyal indokolta az előadások számának csökkenését. Az elmúlt napokban az ügyben feljelentést tett Nagy Ervin kulturális államtitkár, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az Operettszínház társulata mindeközben jelezte, az intézmény vezetése iránt elvesztették bizalmukat – köztük Kiss B. Attilával, az intézmény főigazgatójával szemben is, aki a napokban a társulat nyílt levelére reagálva a Budapesti Operettszínház közösségi média felületén próbálta védeni a vezetés döntéseit. Mindeközben megszólalt az érintett, Orbán János Dénes is, aki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek nyílt levélben jelezte, szeretné megóvni becsületét és jószándéka bizonyítékául visszavásárolná műveit a KMTG-től.