Takács Péter pert vesztett Kulja Andrással szemben

per;kártérítés;lélegeztetőgép;Takács Péter;Kulja András;

2026-09-24 15:45:00 CEST

A nyolcmilliárd forintos lélegeztetőgép-biznisz miatt indult az eljárás.

A Fővárosi Törvényszék a mai napon elutasította dr. Takács Péter ellenem indított kártérítési keresetét, amelyet a 2025. július 31-én közzétett Facebook-bejegyzésem kapcsán, a személyiségi jogainak megsértésére hivatkozva kezdeményezett ellenem. Takács Pétert a bíróság 360 000 forint plusz ÁFA perköltség, továbbá 31 500 forint illeték megfizetésére kötelezte - közölte Kulja András a Facebookon.

A per fejleményeit mindkét fél hosszan felidézte a maga szemszögéből a Facebookon. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője szerint Takács azért perelte be, mert részletesen feltárta a Takács sógorához köthető lélegeztetőgép-bizniszt, amely 8 milliárd forint tiszta profitot termelt a sógora vezette cégnek.

„Takács Péter a per indításakor még a Fidesz államtitkára volt. Azt hitte, hogy perekkel és megfélemlítéssel el tud hallgattatni engem és másokat, köztük független újságírókat, kommentelőket és mindazokat, akik feltárták a családjához köthető lélegeztetőgép-bizniszt. Szerencsére ez nem sikerült neki”

- értékelt Kulja András. Azt is írta: „Lassan Takács Péter is rá fog ébredni, hogy vége van és nem lehet tovább hazugságokkal, fenyegetéssel, megfélemlítéssel vagy éppen vállalhatatlan bohóckodással elrejteni, elfedni a bűneiket.”

Takács Péter természetesen egészen máshogy látja a történteket. „Kipukkant a lufi - újabb tiszás hazugságról derült ki, hogy egy ócska kamu. Miután a képességtelen Kulja András elvérzett (igazából leégett, mint a Reichstag) az ATV-s vitán, az MCC Feszten már sem ő, sem másik tiszás szakpolitikus (pl. Hegedűs úr) nem mert ellenem kiállni nyilvános vitára. Helyette egy nappal előtte előjött ez a bátor ember és a Tiszát kiszolgáló cselédsajtó egy teljesen képtelen korrupciós váddal, aminek minden egyes tagmondatáról már akkor tudni lehetett, hogy alaptalan. Ez persze nem okozott nekik erkölcsi aggályt, tiszta eszközökkel nem tudtak fölém kerekedni, hát megrágalmaztak. Másfél éve élek ebben a mocsokban, amit körém építettek, de ma kiderült az igazság!” - értékelt.

Az igazság alatt nem azt értette, hogy elvesztette a pert, hanem hogy „Kulja András jogi képviselője ugyanis ma a tárgyaláson kijelentette, hogy védence „nem állított tényeket”, amikor a rágalmait leírta a közösségi médiában. Beismerte, hogy Kulja azokat bizonyítani nem tudja, az egész nem több egyszerű véleménynél. Egyszerűbben fogalmazva: HAZUDOTT. Meg különben sem rólam állította, hanem a családomról, tehát nekem semmi közöm hozzá... LOL!” - fogalmazott Takács Péter.

A korábbi államtitkár szerint „a bíróság ezt a jogászkodó érvelést elfogadva véleménynek nyilvánította a rágalmazást, amit az indoklás szerint nekem tűrnöm kell. Ám legyen, legalább papírjuk van róla, hogy hazudtak!” Takács Péter megjegyezte, hogy a bíróság jóval a válsztások utánra, idén augusztusra írta ki a tárgyalást, amit aztán kétszer is elhalasztottak. „Eddig kellett várnom arra, hogy végre egy újabb tiszás kampányfogásról derüljön ki, hogy aljas rágalom.”