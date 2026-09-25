Kirúgták a Szerencsejáték Zrt. székházában tüntetésre buzdító videót készítő fideszes politikust

Fidesz;székház;Újbuda;eltávolítás;Szerencsejáték Zrt.;videófelvétel;önkormányzati képviselő;kormányellenes tüntetés;

2026-09-25 06:56:00 CEST

Szabó László újbudai önkormányzati képviselő vezérigazgatói kabinetfőnökként szervezett egy kormányellenes demonstrációt, de már nincs benne az állami cég vezetőinek a névsorában.

Már nem dolgozik a Szerencsejáték Zrt.-nél Szabó László fideszes újbudai önkormányzati képviselő, aki a cég székházában lévő irodában készített egy videót a szeptember 5-i Kossuth téri kormányellenes tüntetés beharangozására – derült ki a Telex pénteki cikkéből. Belső forrásaik szerint Szabó távozását hétfőn jelentették be a cégnél. A Szerencsejáték Zrt. a személyes adatok védelmére hivatkozva nem közölt részleteket erről, de elküldték a honlapjukon lévő vezetői névsort, amiben már nem szerepel Szabó neve.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a 100 százalékban állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai székházának irodájában készítette el Szabó László a tüntetésre hívó videót. Akkor a Telex megkeresésére a Szerencsejáték Zrt. sajtóosztálya azt írta, az ügyet kivizsgálják, és az eset súlyához mérten megteszik a szükséges intézkedéseket.

Szabó László a jelzett Ne féljetek! 2.0 – Nem tetszik a rendszer? Nem vagy egyedül! címmel megtartott szeptember 5-i fideszes tüntetés egyik fő szervezője volt, és maga is beszélt a megjelentekhez. Az eseményen egyebek közt Huth Gergely fenyegetőzött, de felszólalt Skrabski Fruzsina, Mónus Benjámin, Tóth Elizabeth, Kurucz Dániel és Dezse Balázs is. Szabó a Facebook-oldalán azt állította, hogy „különválasztotta a munkáját és a politikai szerepvállalását”. Szerinte a videó munkaidőn kívül készült, és figyelt arra, hogy a felvételből ne lehessen beazonosítani a helyszínt vagy a munkáltatóját.

Az elbocsátott fideszesről a Telex azt írja, hogy a Szerencsejáték Zrt.-nél kabinetfőnökként havi bruttó 2,3 millió forintot keresett, amit fel s tüntetett idei vagyonnyilatkozatában. A dokumentum szerint Szabónak 2026 januárjáig biztosan volt egy másik állása is: vezérigazgatói tanácsadó volt a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél (NISZ) havi bruttó 1,6 millió forintért. Vagyoni helyzete is figyelemre méltó: megtakarításai között csaknem 200 millió forint szerepel állampapírban, 30 millió forint tartós befektetési számlán, illetve van egy 4200 eurós és egy 10 000 dolláros életbiztosítása is.