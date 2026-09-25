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Az ellenzéki képviselő fel is szólalt az általa reklámozott demonstráción

Kirúgták a Szerencsejáték Zrt. székházában tüntetésre buzdító videót készítő fideszes politikust

Szabó László újbudai önkormányzati képviselő vezérigazgatói kabinetfőnökként szervezett egy kormányellenes demonstrációt, de már nincs benne az állami cég vezetőinek a névsorában.

Már nem dolgozik a Szerencsejáték Zrt.-nél Szabó László fideszes újbudai önkormányzati képviselő, aki a cég székházában lévő irodában készített egy videót a szeptember 5-i Kossuth téri kormányellenes tüntetés beharangozására – derült ki a Telex pénteki cikkéből. Belső forrásaik szerint Szabó távozását hétfőn jelentették be a cégnél. A Szerencsejáték Zrt. a személyes adatok védelmére hivatkozva nem közölt részleteket erről, de elküldték a honlapjukon lévő vezetői névsort, amiben már nem szerepel Szabó neve.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a 100 százalékban állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai székházának irodájában készítette el Szabó László a tüntetésre hívó videót. Akkor a Telex megkeresésére a Szerencsejáték Zrt. sajtóosztálya azt írta, az ügyet kivizsgálják, és az eset súlyához mérten megteszik a szükséges intézkedéseket.

Szabó László a jelzett Ne féljetek! 2.0 – Nem tetszik a rendszer? Nem vagy egyedül! címmel megtartott szeptember 5-i fideszes tüntetés egyik fő szervezője volt, és maga is beszélt a megjelentekhez. Az eseményen egyebek közt Huth Gergely fenyegetőzött, de felszólalt Skrabski Fruzsina, Mónus Benjámin, Tóth Elizabeth, Kurucz Dániel és Dezse Balázs is. Szabó a Facebook-oldalán azt állította, hogy „különválasztotta a munkáját és a politikai szerepvállalását”. Szerinte a videó munkaidőn kívül készült, és figyelt arra, hogy a felvételből ne lehessen beazonosítani a helyszínt vagy a munkáltatóját.

Az elbocsátott fideszesről a Telex azt írja, hogy a Szerencsejáték Zrt.-nél kabinetfőnökként havi bruttó 2,3 millió forintot keresett, amit fel s tüntetett idei vagyonnyilatkozatában. A dokumentum szerint Szabónak 2026 januárjáig biztosan volt egy másik állása is: vezérigazgatói tanácsadó volt a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél (NISZ) havi bruttó 1,6 millió forintért. Vagyoni helyzete is figyelemre méltó: megtakarításai között csaknem 200 millió forint szerepel állampapírban, 30 millió forint tartós befektetési számlán, illetve van egy 4200 eurós és egy 10 000 dolláros életbiztosítása is.

Orbán Kötcsén arról beszélt, hogy a halottakat el kell temetni. A Fidesznek talán el kéne temetni Orbán Viktort, de erre még nem állnak készen – mondta a Népszavának Zárug Péter Farkas politológus, a Miskolci Egyetem docense. Szerinte Orbánnak nagyjából egy éve van még a politikában, miközben a Fidesz annyira „roncsstruktúra” és „lemérgezett brand”, amiből nemigen sarjad már ki semmi. Valószínűleg idővel letapossa egy új kezdeményezés, ahogy az egykori baloldalt. Interjú.