Zárug Péter Farkas: Orbán már egy ketrecbe zárt oroszlán

elemzés;interjú;Fidesz-KDNP; NER;Zárug Péter Farkas;

2026-09-25 05:55:00 CEST

Orbán Kötcsén arról beszélt, hogy a halottakat el kell temetni. A Fidesznek talán el kéne temetni Orbán Viktort, de erre még nem állnak készen – mondta a Népszavának Zárug Péter Farkas politológus, a Miskolci Egyetem docense. Szerinte Orbánnak nagyjából egy éve van még a politikában, miközben a Fidesz annyira „roncsstruktúra” és „lemérgezett brand”, amiből nemigen sarjad már ki semmi. Valószínűleg idővel letapossa egy új kezdeményezés, ahogy az egykori baloldalt. Interjú.

Ön politológus, de vállaltan konzervatív világnézetű. Személyesen, érzelmileg is csalódás, amit most a Fidesz oldalán lát?

Hát persze.

Miért?

Azért, mert már nem polgári és csak bizonyos elemeiben konzervatív.

Orbán Viktor mennyiben csalódás?

Annyiban, hogy már ő sem polgári és csak bizonyos elemeiben konzervatív.

2019-ben miskolci kampányfőnökként még segítette a Fideszt, és akkoriban még úgy tűnt, hogy jobb benyomása volt Orbánról is.

Én mindig megválogattam, hogy kivel dolgozom, és akkor is egy barátommal dolgoztam. Kriza Ákossal, aki nagyváradi születésű, és, ha valaki, ő Kriza János leszármazottjaként aztán polgári ember volt.

De mi változott meg önben pont az utolsó Fidesz-ciklus alatt?

Nem az utolsó ciklus alatt változott meg, hanem folyamatosan, de bocsánatot kérek, ezt a kérdést Magyar Péternek is fel lehet tenni, mert 2023 júniusában még ott volt Tusványoson, és nem látszott, hogy bármilyen nagy problémája lenne a rendszerrel. Én azért 2015-ben, 11 évvel ezelőtt írtam meg a Leviatán ébredését, aminek bizonyos elemeiben folytatása a 2026-os Török Gáborral írt kötetünknek, az „Orbán kora – Vázlat egy abszolút köztársaságról”. Tehát meg kell nézni a publikációimat és az írásaimat. Értem, hogy a 15–20 másodperces TikTok-videókhoz szokott közönség nehezebben idézi fel ezeket, de már 2020 márciusában is „Caesar és a többiek?” címmel írtam az Indexen, és korábban is számos alkalommal jeleztem a problémákat, például az „Alkotmány peremei” című írásomban, amelyet Tamás Gáspár Miklós is méltatott. A Demokratában is többször képviseltem ezt az álláspontot, ami miatt Bencsik Andrással el is váltunk egymástól. Tehát ez egyáltalán nem hirtelen folyamat, hanem egy hosszú ideje következetesen képviselt álláspontom.

A fideszes holdudvarral van még valamilyen kapcsolat, szokott velük beszélgetni?

Az egyik részével, amelyik minden kritikát nélkülözve odaadta a bundáját a rendszerkiszolgálásnak nem nagyon, de rajtuk kívül többekkel tartom a kapcsolatot, és beszélgetünk, persze. Ez eddig nagyon gyakran abban fejeződött ki, hogy „hú de jó Petikém, hogy megmondtad”, és hátba veregettek. És amikor az ember visszakérdezett, hogy de gyerekek, akkor nem kellene talán szólni, vagy nem ciki azért mégis mindent lenyelni, akkor nyilván a pozíciójuk mögé húzódtak, hogy hát ők ezt nem tudják olyan szabadon megtenni, mint én. Hál' Istennek én ezt a pozíciómat meg is fogom őrizni. De a választások után rengetegen kerestek, keresnek.

Mit csináljon még a Fidesz, ha mindent ennyire elrontottak? Szűnjenek meg?

Hát a halottakat el kell temetni – mondta Kötcsén Orbán Viktor. Talán a Fidesznek el kellene temetnie Orbán Viktort. De erre nem állnak készen.

Kik a halottak és kik az élők ebben a pártban?

Szellemek járkálnak és üzenik az élőknek, hogy vigyázzanak, mert nemsokára ők is meghalnak, ha nem velük tartanak. Szóval ez vicc. Vagy inkább tragikomikus.

A Medián friss mérése szerint már tudott azért növekedni a Fidesz. 25-27 százalék stabilan megvan nekik.

A kérdés, hogy ez mire elég. Lehet egy stabil 20-25 százalék körüli mag, de ez a politikai piacon mire lesz elegendő? Koalíciós helyzetben kellhet-e még valakinek? Egyelőre ez a párt senkinek nem kell. Még a KDNP-ben is felvetődött, hogy kell-e nekik a Fidesz – ilyen az elmúlt húsz évben nem volt. Ez jól mutatja a Fidesz vesztes pozícióját. A Mi Hazánk is elhajol ettől és egy halott ölelésének gondolja. Ha pedig jön valami új, lehet, hogy 20 százalék megmarad a Fidesznél, de ez önmagában nem lesz elég. És ha a Tiszából is kiválik mondjuk 15 százalék a 60-ból, akár két új szereplő is átírhatja a meglévő politikai arénát. Persze ezek egyelőre csak fikciók, ötletelések. De ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy lehet-e még egyszer kormánypárt a Fidesz, erre vonatkozóan az a válaszom, hogy most nagyon kevés esélyét látom ennek. Az meg hogy Orbánnal ebben a fennálló struktúrában ez lehetséges lenne, az szinte kizárt. Mert ő az a fix pont, akitől mindenki távolodni akar jelenleg.

Szóval nem tartja magát a „mozaikjobboldal” részének sem.

Én egy nemzeti, konzervatív, polgári ember vagyok, mindig is az voltam és az is maradok, kész. A mozaik az egy olyan fogalom, amiről Orbán is elmondta, hogy politikailag önmagában nem értékelhető. Szerintem ez inkább úgy néz ki, hogy a megmaradt párt és tábor még mindig benne bízik, a többiek viszont várnak. És egyelőre belőlük van több. Egy részük már elpártolt, és úgy gondolja, hogy a Tisza és Magyar Péter megoldást jelenthet az életére. A másik részük nem pártolt el, de látja az előkerülő ügyeket. Például azt, hogy mégiscsak voltak zebrák, hiába próbálta Kocsis Máté elhitetni a Zebra DPK-ban, hogy aki ezt állítja, az idióta. Azóta már három zebra el is pusztult. Ezt azért emelem ki mindig, mert szimbolikus kérdés. De már látják a Volán, a Matolcsy, a 17 milliárdos NKA ügyeket is. Még csak öt hónap telt el, és Orbán meg a Fidesz-frakció azt próbálja eljátszani, hogy ők még mindig valakik. Egy bizonyos választói körben, nagyjából 1 millió ember számára persze még ők a „valakik”, a többiek viszont már inkább viccesnek tartják ezt.

Fenyegeti pártszakadás a Fideszt?

Egyelőre szerintem még nem, mert most lassabbak a folyamatok. De az biztos, hogy valamilyen új sarjadás létre kell jöjjön. Most próbálják valahogyan Orbánnal együtt megőrizni ezt a brandet, aztán kivárni, hogy ebből mi lesz. De nagy valószínűséggel nem maga a Fidesz lesz az új kezdeményezések táptalaja, hanem a választók. Ugyanez történt a baloldalon is: hat különböző rügy indult el belőle, de egyik sem szökkent szárba, mert jött valami más, és letaposta őket. Szerintem most ugyanez történhet. A Fidesz olyan roncsstruktúra és annyira lemérgezett brand, hogy nem látom, hogyan tudna belőle valami új kinőni.

Miben gondolkodhat most Orbán Viktor, aki speciel egy évre vállalta a pártvezetést? Valóban utódot kereshet a Fidesz vezetésére, vagy magát mentené át?

Nem, szerintem ő még mindig zavart, illetve belátásai addig vitték, hogy várni kell.

Mármint?

Valamennyire tisztán lát, mert a kötcsei beszédének az a része összeszedett volt, hogy hogyan kellene még valahogy úgy összetartani azt a kis szavannát, amelyik még elhiszi, ő az oroszlán. De az ezen túli világra azt mondta, hogy várni kell. Várni kell, hogy rosszabb legyen a helyzet, várni, hogy változzon, nem lehet tudni. Ez a szemlélet azt tükrözi, hogy Orbán már egy ketrecbe zárt oroszlán.

Most a Tisza Párt a polgári jobboldal?

Áh, nem, messze vegyesebb ettől. Ruff Bálint mint polgári jobboldali? Ugyan.

Akkor mi van most? Centrális erőtér, domináns pártrendszer?

Egyelőre még az abszolút köztársaság keretei működnek, amelyet Orbán kiépített és a Tisza birtokba vett. Ugyanakkor olyan programmal vette birtokba, hogy ennek a köztársaságnak a pilléreit visszaviszi egy polgári demokratikus kormányzatba, ezért mondtam korábban is, hogy lehet toldozgatni, foldozgatni az alaptörvényt, de ebben igazából csak egy nagy, átfogó alkotmányozás hozhat változást. Addig Orbán köztársaságát működteti a Tisza Párt.

Hogy lesz ebből így ellenzék?

Lassan.

Hány év?

Ez most nem látható. Túl rövid az idő ahhoz, hogy valami új – főleg a megmaradni akaró Orbán mellett – szárba szökkenjen. De azt tartom, hogy Orbán Viktornak nagyjából egy éve van. A választások után adott egyik interjúmban is jeleztem: ha már közjogilag kitiltották a rendszerből, és ezt esetleg az új alkotmány is megerősíti, akkor, mi végre hát? Ott az út vége. Vagy ha nincs, akkor tényleg ugyanaz történik, mint Gyurcsány Ferenccel: tartja, amíg tartja, aztán utána eltűnik.

A Mi Hazánk ajánlata nem vonzó?

A Mi Hazánk ajánlata annyi amennyi, de messze hitelesebb, mint amivel a Fidesz próbálkozik. Ott nincsenek olyan ballasztok, mint Hatvanpuszta, sem megdurrantott milliárdok, jachtozás, vagy luxizás. Emiatt ennek a pártnak egy nagyon-nagyon komoly tehertétellel könnyebb a helyzete, és lehet rájuk bármit mondani, de következetesek. Az emberek szeretik a következetességet, és ha a radikalizmus elmúlt 30 éves pályafutását nézzük Magyarországon – különösen egy ilyen jobboldali vákumos helyzetben – akkor, ha a Mi Hazánk jól csinálja, kényelmesen elérheti a Jobbik 18-19-20 százalékos csúcsait, netán még fölé is mehet. De ehhez komoly szervezeti professzionalizálódáson kellene átessenek.

Az még kevés az áttöréshez. Lehetnek ők a Tisza kihívói?

Ha majd elérik ezt a 20 százalékot, akkor utána válaszolok, addig meg meglátjuk, hogy mire mennek.

Az elmúlt 140 nap után mi az, amit már nem bocsátanának meg Magyar Péternek a Tisza-szavazók? Rengeteg a gazdasági akna például.

Szerintem a választók nem az államkasszát fogják nézni, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy szimbolikus nagy kérdésekben történt-e olyan, ami az elmúlt 36 esztendőben nem. Matolcsy Ádámot, vagy a Matolcsy családot bevitték-e. Vagy a pártpolitikai vezetés legfelsőbb szintjéről van-e bekasznizott ember. Persze az ágazati szociális ígéreteket nagyon át kell gondolniuk, és nagyon óvatosan kell kezelniük, mert hatalmas elvárásokat támasztottak saját magukkal szemben. Meggyőződésem, hogy Magyar Péter nagy valószínűséggel ezért vette elő az országjárást is, hogy ezt a problémát ne csak távolból úgymond streamelve tudja elmagyarázni, hanem legyen egy személyes kontakt, amely a személyes hitelét újra megerősíti: újra veletek vagyok, nem mentem el, itt vagyok, de kérlek, tudjátok azt, hogy ez és ez van. De a magas anyagi elvárások, és azok nem teljesítése, vagy mindig csak részleges megvalósulásai előbb-utóbb átfordulhatnak megbocsáthatatlanba.

Azért gyakorlatilag minden kérdésben konfrontálódik a miniszterelnök. Amit most Baka András legfőbb ügyész-jelöltjének elutasításánál látunk, az politikailag mit vetít előre a következő hónapokra?

Formálisan először én is a demokratikus intézmények működését üdvözöltem benne, ám rá két napra bizony a miniszterelnök ügyészségbe való beleszállása mutatja, hogy itt mélyebb sérelmek vannak az ügy mögött. Kíváncsian várom én is, hogy ez valami elmélyülő konfliktus lesz az államfő és a miniszterelnök között, vagy egy konszenzusos jelöltben a végén kisimul.

A választók többsége szerintem azt is elvárja, hogy maga Orbán Viktor álljon bíróság elé. Elképzelhetőnek tartja, hogy Orbánon kattanjon a bilincs?

Hát, ha találnak olyan bűnt, akkor igen. Azért az nem kívánság műsor, hogy a politikai ellenfélen kattanjon a bilincs. És nagyon rossz időket idéz, ha ez az egész arról szólna, hogy ezeknek valamilyen módon tegyünk eleget. Jogállamiság – mintha ennek akarna tartalmat adni az új kormány, nem?

Bús Balázs, Hankó Balázs és Seszták Miklós nem is a legikonikusabb politikusok közé tartoznak. Orbán vagy más fideszes vezetők esetében láthatunk majd olyat, amit az elmúlt 36 évben még nem?

Szerintem nagyon körvonalazódik, és többeknél már olyan vallomások kerültek nyilvánosságra, amelyek után ezt már nem lehet tovább megúszni. Ha pedig olyan súlyos vallomások vannak, amelyek beleérnek ebbe a hatalmas, polipszerű gazdasági működésbe – akár a koncessziók, kaszinók, az MNB vagy más hasonló ügyek kapcsán –, akkor én úgy gondolom, nem lehet tovább altatni ezeket az ügyeket. Most látok arra esélyt, hogy Magyarország ezen a téren legalább alapjaiban felzárkózzon a környező országokhoz, ahol volt már hat évre elítélt miniszterelnök, és több miniszter, államtitkár is rács mögé került. Magyarország sem olyan Hófehérke a rendszerváltozás utáni 36 évben, hogy nálunk ilyen ne fordulhasson elő.