Erzsébetváros kettős élete: bemutatták Szántó T. Gábor új könyvét

Erzsébetváros;irodalom;zsidóság;könyvbemutató;bulinegyed;Szántó T. Gábor;

2026-09-25 19:07:00 CEST

Szántó T. Gábor új könyvének egyik főszereplője maga Erzsébetváros és a benne egymás mellett, mégis egymással élő két világ. Az íróval Asztalos Emese irodalomtörténész a Nem alszik, nem szunnyad című kötet bemutatóján beszélgetett az erzsébetvárosi Kult7-ben.

Férfiak, nők, gyerekek, idősek, vallásosak és szekulárisok, a XX. század traumáit hordozók, valamint az efféle terhektől mentes szerencsésebbek útjai keresztezik egymást a Nem alszik, nem szunnyad lapjain. A Király utca, az Akácfa utca, a Wesselényi utca és a Rumbach Sebestyén utca ölelésében azonban maga a hely is főszereplővé válik. Szántó T. Gábor a csütörtök este, éppen Erzsébetvárosban tartott könyvbemutatón beszélt arról, hogy novelláin keresztül két világ egymás mellett élése jelenik meg.

Az egyik a tradicionális zsidó életnek a kilencvenes évek elején még létező maradéka – amelynek Szántó szerint mostanában egyfajta reneszánsza figyelhető meg –, a másik pedig a kétezres évektől ugyanebben a városrészben formálódó úgynevezett bulinegyed közege.

Szántó elmondása szerint ő maga is átjárt egyik világból a másikba. Eleinte minden különösebb szándék nélkül, később már tudatosan gyűjtötte az itt hallott történeteket. Úgy tapasztalta, hogy ha a közös utcákon kívül volt valami, ami összekötötte ezt a két világot, az éppen a különlegességük volt: az ő nemzedéke számára a romkocsmák világa hasonlóan sajátos élményt jelentett, mint az, hogy még ismerhették a tradicionális zsidó életet. Ugyanakkor – idézte fel Asztalos Emese kérdésére – a romkocsmák egészen mást is hoztak: újfajta találkozási helyeket, új szórakozási formát és új térélményt a városnegyedben.

A két világ szoros egymás mellett élése azonban bármennyire újnak hatott akkoriban, korántsem a semmiből jött létre. Szántó T. megjegyezte:

száz évvel korábban már érzékelhető volt a tradicionális életforma és a vigalmi negyed kettőssége. Olyannyira, hogy a történettudomány is megpróbálta megfejteni, mi sodorhatta egymás mellé ezt a két közeget.

Az író egy amerikai történész véleményét idézte, aki szerint egyenesen a modernizálódó zsidóság szabadelvűsége teremtette meg ennek lehetőségét.

Asztalos Emese ugyanakkor rámutatott: a kötet korántsem valamiféle idealizált képet vázol fel. A szereplők szembenéznek önmagukkal, ahogy a valóságban sem mindig örült egymásnak a két közeg. A kötetben szereplő novellák külön-külön olvasva is lehetőséget teremtenek ennek megértésére, az egymásba szövődő életek, pontosabban létélmények azonban akkor mutatják meg magukat teljes valójukban, ha együtt olvassuk a műveket.

Szántó T. Gábor új kötete azért is különleges darabja az író munkásságának, mert a zsidósággal foglalkozó irodalom egy kevésbé tárgyalt metszetét vizsgálja. Asztalos Emese emlékeztetett arra, hogy a szerzők többsége inkább a holokauszt időszakáról, valamint az azt követő kommunista évtizedekről ír, így a jelenkor zsidósága kevésbé kerül górcső alá.

A Nem alszik, nem szunnyad ráadásul képes oldani azt a szorongást is, amely mind a zsidóság, mind a zsidóságról beszélni kívánók részéről erősen érzékelhető volt például a kilencvenes években. Szántó T. Gábor tapasztalata szerint az irodalomban valóban inkább a vészkorszak emlékanyaga kapott hangsúlyt – különösen pályája kezdetén –, például Kertész Imrénél, de már a nála akár két generációval idősebb szerzőknél is.

Szántót éppen az ebből fakadó erős hiányérzet vezette arra, hogy a kortárs emlékezetről írjon. Véleménye szerint pályatársaival – akik közül egyre többen foglalkoznak az újabb korszakokkal is – egyfajta felelősségük, hogy megörökítsék azokat az élményeket is, amelyek sokáig jellemzően csupán a családi kommunikációban öröklődtek generációról generációra.