Feljelentést tesz a kormány a több mint 16 milliárdos e-ingatlan projekt ügyében

feljelentés;Tanács Zoltán;

2026-09-25 23:20:00 CEST

A miniszter szerint egy 2026 nyarán készült állami értékelés mindössze 52 százalékos összesített készültséget állapított meg annál a rendszernél, amelynek alkalmazásfejlesztését korábban teljesítettnek igazolták és kifizették.

Feljelentést tesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan-nyilvántartási projekt ügyében.

A szaktárca vezetője, Tanács Zoltán egy pénteki Facebook-videóban azt mondta, az évek óta húzódó fejlesztés eddig összesen több mint 16 milliárd forintba került, miközben a rendszer továbbra sem működik teljes körűen.

Az alkalmazásfejlesztésre 2019. június 13-án kötöttek szerződést a Tigra Kft.-vel. Az eredeti, nettó mintegy 5,9 milliárd forintos összeg később mintegy nettó 8,5 milliárd forintra emelkedett. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján 2022 májusában készre jelentették a fejlesztést, majd az utolsó mérföldkő teljesítését is igazolták, a vállalkozót pedig több mint bruttó 10 milliárd forinttal kifizették. A projektet 2023-ban hivatalosan lezárták.

Tanács Zoltán közlése szerint a kormányváltás után, 2026 nyarán elvégzett vizsgálat egészen más állapotot mutatott. Az állami informatikai cégcsoport új vezetése 52 százalékosra értékelte a rendszer összesített készültségét. A belső ügyintézői felület működött, az ügyfeleknek szánt funkciók készültsége azonban 10-15 százalékos volt, míg a térképi, földforgalmi és mezőgazdasági modulokat lényegében nulla százalékosra értékelték.

A miniszter arról is beszélt, hogy átvették a rendszer forráskódját, belső informatikai csapatot hoztak létre, és felbontották a Tigrával fennálló üzemeltetési szerződést. A cél az, hogy a projektet több mint hároméves csúszás után az év végéig befejezzék.

A politikus jelezte, a feljelentés nyomán a hatóságoknak kell megállapítaniuk, történt-e bűncselekmény, milyen teljesítések alapján fizettek, és terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség.