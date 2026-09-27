Hegedűs Zsolt: Elindítjuk a várólista-csökkentési programot, délután és hétvégén is szeretnénk műtéteket végezni

egészségügy;várólisták;Hegedűs Zsolt;

2026-09-27 19:22:00 CEST

A pluszfinanszírozás jelentős részét az ellátó csapatok kapják majd, miközben a műtétek számán túl a szakmai eredményekhez, a betegélményhez és a betegelégedettséghez is kötik az ösztönzők egy részét.

Elsősorban a normál műszak utáni délutáni időszakban és - ahol erre van szakmai és dolgozói kapacitás - hétvégén szeretnének további műtéteket végezni a várólista-csökkentési programban - közölte vasárnapi Facebook-posztjában az egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt azt írta, nem pusztán több műtétet akarnak végezni, hanem a meglévő műtéti kapacitásokat is jobban kihasználnák, miközben az egészségügyi dolgozókat közvetlenül érdekeltté tennék ebben.

A programot Magyar Péter miniszterelnök szolnoki bejelentése alapján indítják el. A többletműtétekhez pozitív finanszírozási ösztönzőt vezetnek be, amelynek jelentős részét az ellátó csapatok, orvosok, szakdolgozók és az osztályokon dolgozó kollégák kapják majd, akik a többletteljesítményt ténylegesen lehetővé teszik.

Az ösztönzők egy részét szakmai minőségi mutatókhoz, a betegek által jelzett eredményekhez, valamint a betegélményhez és a betegelégedettséghez kötik. A cél az úgynevezett értékalapú egészségügy felé történő elmozdulás, vagyis nemcsak az a kérdés, hány beteget operáltak meg, hanem az is, hogy milyen eredménnyel.

A Semmelweis Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen további kapacitások kialakításán dolgoznak, a programba pedig gyorsított rehabilitációs, ERAS-protokollokat alkalmazó külföldi szakembereket is bevonnak. Ezek egyik célja - ahol szakmailag lehetséges - a kórházi tartózkodás idejének csökkentése és a betegek gyorsabb felépülése.

Mérni fogják a műtők kihasználtságát, a tényleges műtéti időt és a betegek közötti váltáshoz szükséges időt is. Az intézményeknél külön problématérképet készítenek, a várólistákat pedig tisztítják, hogy pontosan lássák, kik várnak ténylegesen műtétre. Mindemellett felülvizsgálják a 2025 áprilisában bevezetett ortopédiai várólista-protokollt is. A 35 feletti BMI-hez kapcsolódó automatikus ideiglenes korlátozás helyett egyéni betegkockázaton, szakmai mérlegelésen és a kezelőcsapat döntésén alapuló megközelítést fognak alkalmazni.