Rétvári Bence: Lannert Judit férje több mint 57 millió forintot kapott egy kekva vagyonellenőreként

Lannert Judit férjének a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Egyetemért Alapítványtól kapott juttatását tette szóvá vasárnapi Facebook-posztjában a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője.
Rétvári Bence azt állította, hogy a férj vagyonellenőrként 57 082 800 forint juttatásban részesült.
Az országgyűlési képviselő az összeget Magyar Péter egyetemi alapítványokkal kapcsolatos korábbi bírálataival állította szembe. Felidézte Magyar Péter azon kijelentését is, amelyben a miniszterelnök azt mondta, hogy a kekvák vezetői „szétlopták” az egyetemeket. Az ellenzéki politikus azt is felvetette, hogy Lannert Judit van megbízva az egyetemi kekvák átvilágításával és átalakításával, miközben férje a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány vagyonellenőreként 57 082 800 forint juttatásban részesült.
Rétvári Bence ebből politikai ellentmondást vezetett le, és azt kérdezte, hogy Lannert Judit most a férjét vizsgálja-e, illetve azt, hogy az elmúlt években szabályosan dolgozott-e a férje.Visszavette a Tisza-kormány a megszüntetett kekvák vagyonát, és szétosztotta a tárcák között