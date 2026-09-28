Rétvári Bence: Lannert Judit férje több mint 57 millió forintot kapott egy kekva vagyonellenőreként

Rétvári Bence;Debreceni Egyetem;kekva;Lannert Judit;

2026-09-28 05:30:00 CEST

Emiatt a KDNP-politikus arra kíváncsi, a tárcavezető vizsgálni fogja-e, hogy férje szabályosan dolgozott az elmúlt években.

Lannert Judit férjének a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Egyetemért Alapítványtól kapott juttatását tette szóvá vasárnapi Facebook-posztjában a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője.

Rétvári Bence azt állította, hogy a férj vagyonellenőrként 57 082 800 forint juttatásban részesült.

Az országgyűlési képviselő az összeget Magyar Péter egyetemi alapítványokkal kapcsolatos korábbi bírálataival állította szembe. Felidézte Magyar Péter azon kijelentését is, amelyben a miniszterelnök azt mondta, hogy a kekvák vezetői „szétlopták” az egyetemeket. Az ellenzéki politikus azt is felvetette, hogy Lannert Judit van megbízva az egyetemi kekvák átvilágításával és átalakításával, miközben férje a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány vagyonellenőreként 57 082 800 forint juttatásban részesült.

Rétvári Bence ebből politikai ellentmondást vezetett le, és azt kérdezte, hogy Lannert Judit most a férjét vizsgálja-e, illetve azt, hogy az elmúlt években szabályosan dolgozott-e a férje.