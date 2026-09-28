Csaknem 300 milliót tapsolt el olyan magánrepülőgépekre a Szijjártó-féle külügy, amelyekkel végül fel sem szálltak

Szijjártó Péter;magánrepülő;Külgazdasági és Külügyminisztérium;

2026-09-28 07:24:00 CEST

Végül a Magyar Honvédség különgépével utaztak.

Az előző kormányzati ciklusban összesen 286,9 millió forint közpénzt költött a külügyminisztérium olyan magánrepülőgépekre, amelyeket Szijjártó Péter végül nem vett igénybe – közölte a külügyi tárca a 24 megkeresésére.

A portál által megismert dokumentumban – amely Szijjártó összes hivatalos külföldi útjának költségeit tartalmazza a 2022 és 2026 közötti ciklusban – nyolc soron szerepelnek az „igénybe nem vett különgépek” költségei.

Ezeknél az utaknál a külügy lefoglalta a magángépet, de az utazást végül a Magyar Honvédség különgépével bonyolították le, így a lemondott magánrepülő kötbérét veszteségként kellett elszámolni.

A cikk szerint

a legdrágább lemondott vagy igénybe nem vett privát jettel a miniszter Kairóba utazott volna 2024 szeptemberében. Végül egy honvédségi gép fedélzetén repült egy népes, 19 fős delegáció élén Egyiptomba, ahol a két ország közti gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyalt. Az útra bérelt magángépért mégis kifizettek 89 millió forintot. A delegáció tagja volt három helyettes államtitkár, valamint Vejkey Imre KDNP-s képviselő is.

hasonló összeget kellett fizetni egy idei washingtoni útért: február 23. és 25. között mások mellett Marosvári Csaba és Hidegh Attila helyettes államtitkár, valamint Budai Gyula miniszteri biztos társaságában utazott Szijjártó Péter az USA-ba, ahova eredetileg magángéppel ment volna. Azt végül lemondták, ám 79 millió forintot így is ki kellett fizetni utána. Ugyanebben a hónapban egy másik washingtoni látogatás alkalmával is potyára fizettek magángépért, igaz, akkor „csak” 25 milliót.

Szijjártó Péter 2024 szeptemberében Kirgizisztánba repült, szintén honvédségi géppel. Ekkor ugyancsak béreltek magángépet, a foglalás azonban meghiúsult, az egész 39 millió forintba került a magyar államnak.

2025 novemberében az akkori külügyminiszter Libanonba ment, 32 milliót fizettek ki egy bérelt gépért, amit végül nem használtak.

de nemcsak a távoli útcélokra foglalt privát gépet: 2025 februárjában Pozsonyba is így repült volna, de aztán – ahogy az Átlátszó megírta – a honvédség 606-os lajstromjelzésű, ultra nagy hatótávolságú Falcon 7X repülőjét vette igénybe. A magángép foglalásért így is kiszámláztak 18 millió forintot.

A portál szerint Szijjártó Péternek négy év alatt összesen 342 különálló kiküldetése volt, ebből 276 alkalommal repült honvédségi géppel. Gyakran utazott több célállomásra egyetlen út alkalmával, a gyűjtésben ezek egy kiküldetésként szerepelnek.

Magángéppel 33 út alkalmával repült Szijjártó, ami az összes út kevesebb mint tíz százaléka. A különgépek bérlésének összege a kimutatás szerint 4,97 milliárd forintba került. Így

az előző ciklusban a miniszter külföldi kiküldetéseire összesen elköltött 6,3 milliárd forintnak a nagy része különgépekre ment el.

Ez a teljes, külügy által elkönyvelt büdzsé négyötöde: a fennmaradó durván egymilliárd forintnyi költségben benne vannak a miniszter és delegációja menetrend szerinti repülőjegyei, külföldi szállásköltségei, az őket megillető napi díjak és pótlékok, valamint a külföldi VIP-várók és egyéb dologi kiadások.

A cikkből kiderül az is, hogy

a különgépek használata 2024-ben és a tavalyi évben szaladt meg a leginkább, ebben a két évben 20, illetve 23 esetben ült magángépre Szijjártó.

további 14 esetben utazott – jellemzően szomszédos országokba – gépkocsival.

egy alkalommal helikoptert is igénybe vett: 2024 januárjában a kárpátaljai Ungvárra utazott így, ahol az ukrán külügyminiszterrel találkozott.

olyan egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy kizárólag menetrend szerinti járatokon utazott külföldre. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem ült kereskedelmi járaton, 14-szer ugyanis több különböző közlekedési eszközt is igénybe vett az útjai során: például 2022 augusztusában egy New York-i út során 2,8 millió forintba került a miniszter repülőjegyköltsége.

Orbán Anita külügyminiszter szeptember közepén jelentette be, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. Akkor a tárcavezető azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben – jegyezte meg – az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattal megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg. A miniszter szerint ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő alapelvként. Hangsúlyozta, hogy az átvizsgált utazási adatok és a gépbérlésekkel kapcsolatban megtalált dokumentumok alapján ezek az utak 2022 és 2026 között 4 milliárd forinttal, átlagosan több mint ötször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti, biznisz osztályú járattal utaztak volna.