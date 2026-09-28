Előkerült egy újabb feljegyzés, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásáról

Orbán Viktor;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-09-28 08:27:00 CEST

A képviseletüket ellátó ügyvédi iroda szerint erről Szathmáry Istvánnak – a legfőbb ügyészi poszt jelöltje, Szathmáry Zoltán testvérének – már a választás előtt tudomása volt.

Szathmáry Istvánnak – a legfőbb ügyészi poszt jelöltje testvérének – már a választásokat megelőzően tudomása volt arról, hogy Hajdú Jánost személyesen Orbán Viktor utasította a rajtaütésre az ukrán pénzazállítókon, de erről csak június 22-én tájékoztatta a nyomozóügyészséget – áll az aranykonvojügyben érintett ukrán pénzszállítók képviseletét ellátó Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

A tájékoztatás felidézi, hogy az ügyvédi iroda a múlt hét pénteken, hivatalosan úton nyomozati iratokat vett át a Fővárosi Nyomozó Ügyészségtől. Egy, az iratok között fellelt ügyészi feljegyzés szerint 2026. június 22-én találkozó volt a nyomozóügyészség munkatársai és Szathmáry István nemzetbiztonsági ezredes, főosztályvezető között az Alkotmányvédelmi Hivatal épületében. Az egyeztetésen Szathmáry István elismerte, hogy jelen volt és már a választások előtt tudomása volt arról, hogy személyesen ki rendelte el az „Aranykonvoj” akciót. A feljegyzés Hajdú Jánost érintő része a közlemény szerint így szól:

„Ezredes úr elmondta továbbá, hogy az előző kormány alatt működő Belügyminisztériumban sor került az ügy kapcsán vizsgálat lefolytatására még az országgyűlési választásokat megelőzően, illetve, hogy az azt lefolytató a vizsgálóbizottság előtt több alkalommal megjelent is megjelent az AH képviseletében, méghozzá – vezetői utasításra – Farkas Örs korábbi nemzetbiztonsági államtitkárt elkísérve. Elmondta, hogy a vizsgálóbizottság elé ők egy táblázattal érkeztek, amelyben részletesen ki volt dolgozva, hogy az elfogott személyek mettől meddig és milyen jogcímen voltak fogvatartásban, illetve, hogy a vizsgálóbizottság vizsgálta, hogy a művelet – mellyel összefüggésben számos jogi aggály merült fel – végrehajtására kinek a döntése alapján került sor. Ebben a körben Hajdú János, volt rendőr altábornagy egy alkalommal kijelentette a vizsgálóbizottság előtt, hogy ennek a kérdésnek a vizsgálata hiábavaló, mivel mindenki tudja, hogy annak a személynek a döntése alapján történt meg az elfogás, akit nem lehet belekeverni az ügybe – utalva ezzel dr. Orbán Viktor korábbi miniszterelnökre. Főosztályvezető úr elmondta, hogy minden jelenlévő személy számára nyilvánvaló volt, hogy Hajdú János volt rendőr altábornagy a korábbi miniszterelnökre utalt.”

Mint korábban hírt adtunk róla, a Terrorelhárítási Központ (TEK) 2026. március 5-én fogta el Magyarországon az ukrán Oscsadbank pénzszállítóinak hétfős személyzetét, a járművekben lévő, mintegy 27 milliárd forint értékű készpénzt és aranyat pedig lefoglalták. A Legfőbb Ügyészség később azt közölte, hogy egy feljelentést továbbított a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), amely pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást; a szállítók ekkor már négy éve közlekedtek Magyarországon rendőrségi útvonalengedéllyel.

A lefoglalt vagyont májusban hiánytalanul visszaadták az Oscsadbanknak, a hét ukrán állampolgárral szembeni kiutasítást és hároméves beutazási tilalmat pedig később visszavonták. Augusztusban a NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatt folyó nyomozást. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője júniusi lemondását részben az aranykonvoj-ügyben kialakult szakmai nézetkülönbségekkel indokolta; később nyilvánosságra került írásában azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség őt megkerülve gyakorolt nyomást azért, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után.