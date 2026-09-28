Ismét egy drón hatolt be vasárnap este Románia légterébe, majd nyomtalanul eltűnt

Románia;vizsgálat;drón;behatolás;Tulcea megye;

2026-09-28 13:59:00 CEST

A román légierő két F-16-os vadászgépe szállt fel a riasztás után, de visszatértek a bázisukra, miután az idegen légi eszköz eltűnt a radarról. A védelmi minisztérium vizsgálatot indított.

Vasárnap este helyi idő szerint 20:35-kor RO-Alert lakossági riasztást adtak ki Tulcea megye északi részére, figyelmeztetve a lakosságot, hogy az ukrán határ közelében légi célpontokat azonosítottak. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légi riadó 22:05-kor véget ért – írja a Maszol. A kolozsvári székhelyű magyar lap hatósági beszámolók alapján azt írta, hogy az idegen légi eszköz Ceatalchioi térségében lépett be a román légtérbe, a határ mentén haladt, majd radarjele körülbelül 10 perc elteltével, Somova település közelében eltűnt.

A minisztérium közölte, hogy a román hadsereg radarrendszere Chilia Veche településtől északra, ukrán területen, a román határ közelében észlelt egy légi célpontot. A román légierő két F–16-os vadászgépe szállt fel a 86-os Borcea légibázisról, amelyeket a légi rendészeti szolgálat keretében riasztottak, hogy figyelemmel kísérjék a helyzetet. A Nemzeti Katonai Parancsnokság Központja ezzel egyidejűleg értesítette az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőséget a Tulcea megyei lakosság riasztására szolgáló intézkedések bevezetéséről.

A Tulcea Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) közölte, hogy a riasztást követően három hívás érkezett az ügyeletükre: a lakosok vadászgépek hangját észlelték, és tájékoztatást kértek a helyzetről. Hatósági közlés szerint a védelmi minisztérium egyik szakértői csoportja helyszíni vizsgálatot indított.