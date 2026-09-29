Az újságírója nőket érő utcai szexuális zaklatásról akart volna feltenni kérdéseket.
Köztudott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy tévésorozat, A nép szolgája főszereplőjeként érte el azt a népszerűséget, amely az állam csúcsára repítette. A jópofa, szatirikus történet egy tanár váratlan politikai karrierjéről szól, akit diákjai tesznek internetes posztokkal ismert közéleti figurává. A valóságnak is tetszett a forgatókönyv, és magába fogadta, igaz, ebben már elit körök megfontolásai és pénzei is szerepet játszottak.
Filmíróként végzett, íróként a ma divatos autofikciós regénnyel debütált. A Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredekben felnövéséről, szülei válásáról vall, ami nemcsak azért érdekes, mert apja a női vízilabdacsapat egykori, igen eredményes szövetségi kapitánya, hanem mert játszik is a műfajjal, és persze az olvasóval is. Biró Zsombor Auréllal beszélgettünk.
Legendás költő-író, kult könyvekkel – de soha nem az irodalmi porond közepén. Nem bírva a tűkön ülést, kötetmegjelenéstől függetlenül kérdeztük a sehova nem siető Györe Balázst élményprózája költőiségéről és őszinteségéről.
A tárcavezető szerint az egész világ érdeke, hogy a Belarusz és a Lukasenka-rezsim ne tegyen háborús lépéseket.
Kovács Péter váratlan őszinteségi rohamot kapott a nagyobbik kormánypárt kongresszusán.
A főpolgármester pontokba szedte a kormánynak a járványügyi javaslatait és az elvárásait.
Francia kutatók szerint már egy 2 másodperces töprengés is elég, hogy ne tűnjön őszintének a felelet.
Oroszország őszintén törekszik a kétoldalú kapcsolatok helyreállítására a baráti Törökországgal - ezt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Szocsiban, ahol kazah hivatali partnerét, Nurszultan Nazarbajevet fogadta.