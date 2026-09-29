lemondás;alelnök;összeférhetetlenség;médiatanács;tagság;Mi Hazánk Mozgalom;Tóth Máté;

2026-09-29 15:04:00 CEST

Lemond a médiatanácsbeli tagságáról Tóth Máté, akit szombaton választottak meg a Mi Hazánk alelnökévé

Az ellenzéki párt politikusát egy hete választották meg Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság pártatlanságot követelő szervének tagjává, ami összeférhetetlen az új funkciójával.