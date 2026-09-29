Lemond a médiatanácsbeli tagságáról Tóth Máté, akit szombaton választottak meg a Mi Hazánk alelnökévé

Lemond a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMMH) Médiatanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja, akit szombaton – ahogy arról lapunk is beszámolt – a Mi Hazánk Mozgalom alelnökévé választották. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény ugyanis a testületi tagsággal összeférhetetlennek mondja ki tisztség betöltését párt országos vagy területi szervezetében, és előírja, hogy a médiatanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.
A párt keddi sajtótájékoztatóján Apáti István, aki szintén a Mi Hazánk alelnöke, bejelentette, hogy a párt mihamarabb kezdeményezi új jelölési eljárás indítását, és Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, docensét, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettesét kívánja delegálni a médiatanácsba. Utóbbi megbízatásából már kezdeményezte is a távozását a szakember, aki elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetésnek és kihívásnak tekinti hogy részt vehet a magyar médiarendszer gyógyulásának folyamatában.Megválasztották Polyák Gábort a Médiatanács elnökévé
Amint mi is megírtuk, az Országgyűlés szeptember 22-én Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé. A testület tagja lett a Tisza Párt által jelölt Bencsik Márta jogász, újságíró (186 igen, 0 nem, 1 tartózkodás), Bodrogi Bea Judit médiajogász, emberi jogi ügyvéde (187 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) és Nagy Krisztina jogász, médiapedagógus (187 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), valamint a Mi Hazánk jelöltje, Tóth Máté energiajogász, akinek a megítélése (171 igen, 9 nem, 7 tartózkodás) nem volt egyértelmű.Marad Toroczkai László a Mi Hazánk elnökeAntiszemita poszttal nyugtázta Polgár Judit jelölését a Mi Hazánk által államfőnek javasolt energiajogászDPK-alapítót jelöl köztársasági elnöknek a Mi Hazánk