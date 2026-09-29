Éppen azon a napon tüntettek több százan Őrsi Gergely mellett, amikor kiengedték letartóztatásból

önkormányzat;vesztegetés;gyanúsított;II. kerület;szimpátiatüntetés;kiengedték;Őrsi Gergely;bűnügyi felügyelet;parkfenntartás;

2026-09-29 22:24:00 CEST

Iványi Gábor is felszólalt a parkfenntartási ügyben vesztegetéssel gyanúsított független polgármester mellett.

Sok II. kerületi szeretné, hogy visszatérhessen Mechwart téri hivatalába Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere – derült ki a 444-nek a kedd esti demonstrációról szóló tudósításából. A városrész korábban MSZP-s, egy ideje már független polgármestere mellett azért szerveztek szimpátiatüntetést, mert már negyedik hónapját töltötte letartóztatásban, mert többek között a budai kerületet 2019-ig vezető Láng Zsolttal, az MSZP egykori pártigazgatójával együtt vesztegetéssel gyanúsítják a parkfenntartási, vagy óbudai korrupciós ügyben. Csakhogy még délután kiderült, valamennyi gyanúsított, így Őrsi letartóztatását is megszüntették, és bűnügyi felügyeletet, nyomkövető alkalmazását rendelték el náluk.

A történtek még a tüntetés főszervezőjét, Szalai Krisztát is meglepte, aki arról beszélt, hogy a „mai nap sokakat megbillentett, hogy jöjjünk vagy sem”. Jelezte, a 2019-es kampánya óta ismeri a politikust, és ahogy fogalmazott, „aki olyan tehetséges, lelkiismeretes és képességekkel teli, mint Gergő, annak nincs szüksége zsebekbe tett milliókra. Ő sokkal gazdagabb ennél.” Később azt is elmondta, hogy petíciót indítottak Őrsi ügyében. Többek között azt kérik, hogy a polgármester méltó munkakörülmények között, személyesen dolgozhasson a hivatalban.

Cserna Antal színművész felolvasta a polgármester levelét, amit még délelőtt, letartóztatásának megszüntetése előtt küldött a szervezőknek. – „Elvették a makulátlan híremet, de nem tudták elvenni a tenni akarásomat. Könyvből kezdtem gipszkartonozni tanulni, a cellatársaimtól pedig csehül és lováriul tanultam” – hangzott az üzenet. A sok barátjának, a mellette kitartókkal azt is közölte, hogy mindig az esküjének és a törvényeknek megfelelően járt el, és ezt bizonyítani is tudja. Őrsi Gergely nem sokkal 21 óra előtt tette ki posztját egy otthonában készült fotóval, amely mellé csak annyi írt: Köszönöm!

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze is felszólalt a demonstráción. Ő azt mondta, oka van arra gyanakodni, hogy nem megalapozott az Őrs Gergellyel szembeni gyanú. Kedd kora délután meglátogatta őt a börtönben, és azt mondta neki, ne tartson attól, hogy örökké a neve mellett lesz a gyanúsítás ténye. – Ez Széchenyivel, Wesselényivel, Jeremiás prófétával és Jézus Krisztussal is megtörtént (...) Egy igazságtalan ítélet sem akadályozhatja meg, hogy az igazság oldalán álljunk – tette hozzá, üdvözölve a letartóztatás megszüntetését. A tüntetésen megjelent a korábban szintén letartóztatott, ugyanebben a korrupciós ügyben is gyanúsított Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.