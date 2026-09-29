Kiengedték a rács mögül a parkfenntartási ügyben vesztegetéssel gyanúsított Őrsi Gergelyt

letartóztatás;vesztegetés;korrupciógyanú;megszüntetés;Őrsi Gergely;bűnügyi felügyelet;parkfenntartás;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-29 18:08:00 CEST

Budapest II. kerületének a polgármesterét négy hónap letartóztatás után bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság. Ugyanígy döntöttek a korrupciós ügy többi terheltjéről, köztük a szintén volt II. kerületi polgármesterről, a fideszes Láng Zsoltról és Molnár Zsoltról, az MSZP egykori pártigazgatójáról, volt országgyűlési képviselőről.

A bíróság megszüntette a budai parkfenntartási, másnéven óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjainak letartóztatását, ezzel egyidejűleg elrendelte a bűnügyi felügyeletüket, továbbá előírta a nyomkövető eszköz alkalmazását – derült ki a Fővárosi Törvényszék keddi közleményéből. A Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a gyanúsítottak letartóztatását szüntesse meg, és rendelje el a bűnügyi felügyeletüket. A védők enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére, illetve annak mellőzésére tettek indítványt.

Őrsi Gergely letartóztatásának négy hónap utáni megszüntetését a Telex megkeresésére megerősítette a II. kerületi polgármester védője, Kertész Gusztáv is. A törvényszéki közlemény alapján bűnügyi felügyeletbe került Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, a szocialisták egykori pártigazgatója, valamint Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok is. – Hazamehet, de nyomkövetőt kell viselni az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast-csoportnak a tulajdonosa és a cégcsoport vezetője is – tette hozzá portál. A szintén letartóztatott fideszes Puskás Pétert, egykori óbudai alpolgármesternek már június végén megszüntették a letartóztatását.

A Népszava is beszámolt róla, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hétfő reggel bejelentette azt a négy ügyet, amelyet saját hatáskörbe vont, és amiről tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészséget, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét is. A négy ügy egyike az önkormányzati kiadásokat (parkfenntartás, közétkeztetés) érintő korrupciós ügy. Maga a polgármester a Facebook-oldalán reagált a hírre. – Reményteli várakozással tölt el, hogy esélyt kapok arra, végre egy független hivatal járjon el az ügyemben. Bízom benne, hogy az eljárás mostantól pártatlan és hatékony lehet, és többé nem lehet ártatlan embereket csupán egy vádalkus vallomás alapján fogva tartani – írta Őrsi Gergely.

Mint ismert, az ügyészségi gyanú lényege, hogy egy vállalkozó éveken keresztül több mint 2 milliárd forintot fizetett ki fideszes és ellenzéki képviselőknek, hogy a cégei szerződéshez juthassanak, és minél jobb feltételekkel meg is tarthassák azokat. Az érintettek ciklusokon átívelően kenőpénzt fogadtak el 70-30 százalékos leosztásban. A gyanú szerint a vállalkozó kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő korábban letartóztatott önkormányzati képviselővel.

Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás Péter és Czeglédy Gergő a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek (...) e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből. Az ügyészség szerint a vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb a fideszes Láng Zsoltot, majd az őt váltó baloldali Őrsi Gergely polgármestert is rendszeresen lefizette, miként Gór Csaba fideszes választókerületi elnököt is megvesztegette. Az MSZP-s Molnár Zsoltnak szintén folyamatosan kenőpénzt fizetett önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért cserébe.

A Fővárosi Törvényszék a kényszerintézkedések enyhítésének magyarázatát kiegészítette azzal, hogy „a bíróságban a bűncselekmények megalapozott gyanújának fennállásával kapcsolatban továbbra sem merült fel kétely”. – A kényszerintézkedések különös feltételeit vizsgálva arra jutott, hogy a gyanúsítottak esetében az elérhetetlenné válás, a bizonyítási eljárás befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll. Ugyanakkor az ügyészi és a védői indítványokkal egyetértve – figyelemmel a terheltek kedvező személyi körülményeire, az eddig letartóztatásban töltött időre, valamint a nyomozás előrehaladására – már nem indokolt a letartóztatás további meghosszabbítása, az eljárási célok nyomkövető eszköz alkalmazása mellett ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelettel is elérhetőek. A bíróság végzése nem végleges – tették hozzá.