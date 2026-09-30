Csehország;Oroszország;CIA;hírszerzés;Egyesült Államok;figyelmeztetés;Központi Hírszerző Ügynökség;Andrej Babis;hibrid hadviselés;

A cseh kormányfő kedden olasz kollégájával, Giorgia Melonival találkozott Prágában

Amerikai hírszerzési figyelmeztetések után Andrej Babiš már orosz hibrid háborúról beszél

A cseh miniszterelnök látványosan keményített Moszkvával szembeni retorikáján. A Deník N napilap szerint Babiš amerikai hírszerzési tájékoztatást kapott, miközben a lengyel és dán szolgálatok újabb orosz hibrid akciók lehetőségére figyelmeztetnek. A prágai BIS úgy tudja, nincs konkrét cseh célpont.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök az elmúlt hetekben a korábbinál jóval keményebben beszél Oroszországról. A Deník N szerint a fordulat hátterében nemcsak a lengyel és más szövetséges hírszerzési figyelmeztetések állnak, hanem a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) tájékoztatása is, amelyben a cseh kormányfő a térséget fenyegető orosz műveletekről kapott információkat. A lap úgy fogalmazott: Babiš felismerte, hogy Oroszország hibrid háborút folytat Európa ellen. Ezen felismeréséhez azonban az amerikai hírszerzés figyelmeztetése is kellett. A nyilvánosságra került információk nem teszik lehetővé annak megállapítását, pontosan milyen minősített adatokat osztottak meg vele.

A cseh kormányfő nemrégiben azt mondta: Csehország Oroszország részéről hibrid háborúval néz szembe, ezért a cseh szolgálatok a lehető legnagyobb figyelmet fordítják az orosz hírszerzési műveletekre. A kijelentés azért volt feltűnő, mert Babiš és pártja, az ANO korábban az Orbán-kormány által is sokszor hangoztatott „békepárti” üzeneteket fogalmazott meg, és sokszor bírálta az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás egyes formáit. A miniszterelnök most már azonban azt is egyértelművé tette, hogy a NATO egy balti tagállama elleni orosz támadás esetén Csehország teljesítené szövetségi kötelezettségeit. Ez jelentős elfordulás az orbáni retorikától.

A figyelmeztetés még nem a támadás jóslata

A nyilvánosságra került hírszerzési értékelések ennél óvatosabb képet mutatnak. A cseh Biztonsági Információs Szolgálat, a BIS szeptember 20-án közölte: nincs tudomása Csehországot közvetlenül és konkrétan fenyegető támadásról, a helyzetet azonban felkészülési feladatként kell kezelni. A rendőrség közben operatív módon megerősítette a járőrözést egyes közlekedési csomópontoknál. A cseh hatóságok tehát nem közelgő hagyományos katonai támadásra készülnek, hanem olyan szabotázsokra, kiberműveletekre és infrastruktúra elleni akciókra, amelyek a fegyveres konfliktus küszöbe alatt maradhatnak.

A riasztások egyik közvetlen előzménye Donald Tusk lengyel miniszterelnök szeptember 17-i parlamenti felszólalása volt. Tusk hírszerzési információkra hivatkozva azt mondta, hogy Moszkva a következő hónapokban drónokkal, rakétákkal vagy más eszközökkel végrehajtható, megtévesztő jellegű akciókat mérlegelhet olyan államok ellen, amelyek Ukrajnát támogatják. A cél szerinte nem feltétlenül területszerzés lenne, hanem a NATO politikai egységének tesztelése és annak elbizonytalanítása, hogy mikor indokolt a kollektív védelemről szóló ötödik cikkely alkalmazása.

A nyugati értékelések szintén úgy látják, hogy a fő veszély nem egy nagyszabású invázió, hanem a szabotázs, a kibertámadás és a korlátozott provokáció.

Hasonló következtetésre jutott a dán katonai hírszerzés is. Értékelése szerint Oroszország várhatóan fokozza a Nyugat elleni hibrid műveleteket, és bár egy teljes körű NATO elleni háború esélye továbbra is alacsony, nőtt egy korlátozott katonai akció kockázata. A NATO európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok közben arról beszélt, hogy a szövetség erősíti a hírszerzési információk megosztását az egyre gyakoribb szabotázsgyanús és drónincidensek miatt. Mark Rutte NATO-főtitkár ugyanakkor óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy a szövetség rendelkezik a szükséges védelmi tervekkel.

Prágának van tapasztalata a szabotázzsal

A cseh hatóságok 2021-ben hozták nyilvánosságra, hogy vizsgálatuk szerint a GRU 29 155-ös egységének tagjai álltak a 2014-es vrběticei lőszerraktár-robbanások mögött. A detonációkban két ember meghalt. Prága ezután 18, hírszerzőként azonosított orosz diplomatát utasított ki, Moszkva pedig hasonló lépésekkel válaszolt. A cseh szolgálatok azóta is rendszeresen figyelmeztetnek az orosz kiber-, dezinformációs és fedett befolyásolási műveletekre.

Az elmúlt hónapok európai esetei tovább növelték az aggodalmat. Észtország orosz állami megrendeléssel hozott összefüggésbe egy tallinni hadiipari vállalat ellen elkövetett gyújtogatást; Németországban és más országokban szabotázsgyanús ügyeket vizsgálnak, a Balti-tengeren pedig tenger alatti kábelek rongálása miatt erősítették a megfigyelést. Moszkva rendszeresen visszautasítja ezeket a vádakat.

A NATO számára éppen az okozza a legnagyobb problémát, hogy sok esetben időigényes és nehéz minden kétséget kizáróan bizonyítani az állami megrendelést. A cseh belügyi vezetés ezért nemcsak a katonai objektumok, hanem a vasúti csomópontok, energetikai és más kritikus létesítmények védelmét is kiemelt feladatnak tekinti. A cél az, hogy az alacsony költségű, közvetítőkön keresztül szervezett akciók ne tudjanak aránytalanul nagy társadalmi vagy gazdasági zavart okozni.

Babiš retorikai fordulata ezért nem annak bizonyítéka, hogy a cseh vezetés közvetlen orosz támadásról kapott volna biztos értesülést. 

Sokkal inkább azt jelzi, hogy Prágában is komolyabban veszik a szürkezónás műveletek kockázatát. 

A kormány számára a következő feladat a kritikus infrastruktúra védelmének erősítése, a rendőrségi és hírszerzési együttműködés javítása, valamint a lakosság tájékoztatása anélkül, hogy a fenyegetésekből pánikkeltés legyen. A cseh vita így ugyanarról szól, mint egyre több európai országban: miként lehet felkészülni a háború alatti küszöbön zajló támadásokra úgy, hogy közben ne mossák össze őket egy közvetlen katonai invázió veszélyével.

A cseh kormányon belül ez politikailag is kényes kérdés, mert a koalíció egyes szereplői meglehetősen visszafogottan beszélnek Oroszországról. Babišnak így egyszerre kell hitelesen kezelnie a biztonsági szolgálatok figyelmeztetéseit és fenntartania egy olyan kormányzati együttműködést, amelyben az orosz fenyegetés megítélése sem egységes.

Brüsszel külön csatlakozási útiterveket készít Montenegró, Albánia, Ukrajna és Moldova számára, amelyek mérföldköveket és hozzávetőleges határidőket rögzítenének. Szerbia nincs a négy kiemelt jelölt között: tárgyalásai 2021 óta alig mozdultak, miközben a jogállamiság és a külpolitikai igazodás továbbra is vitás.