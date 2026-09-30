Baka András aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe visszaintegrálásáról szóló törvényt, de bírálta elfogadásának körülményeit

gyermekvédelem;Baka András;házszabály;javítóintézet;

2026-09-30 16:16:00 CEST

Az államfő figyelmeztette az Országgyűlést a házszabály betartására.

Baka András felhívta az Országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására - tudatta a Sándor-palota közleményben szerdán. Az államfő az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, szerdán aláírta, ám a törvény elfogadásának eljárási körülményeit megvizsgálva az Országgyűléshez fordult.

A házszabály pontosan meghatározza, hogy a törvényjavaslat mely esetekben egészíthető ki olyan új rendelkezéssel, amely a törvényjavaslat által eredetileg nem is érintett törvény módosítására irányul, továbbá, hogy az ilyen, úgynevezett túlterjeszkedő módosító javaslat parlamenti tárgyalásának melyek a követelményei.

A javaslat érdemi megismerhetősége és megvitathatósága, az országgyűlési képviselők felszólalási jogának biztosítása, valamint a szakmai és a civil kontrollnak a társadalmi nyilvánosság útján érvényesülése érdekében a túlterjeszkedő módosító javaslatot az Országgyűlésnek érdemben meg kell tárgyalnia, az új javaslatra nézve mind az általános vitát, mind pedig a részletes vitát le kell folytatnia. E követelmény alól a házszabály rendkívül szűk körben ad felmentést: csak akkor, ha a túlterjeszkedő módosító javaslat a törvényjavaslat céljára és tartalmára tekintettel kizárólag arra irányul, hogy a törvényjavaslat által nem érintett törvény rendelkezését a törvényjavaslattal összhangba hozza.

Az államfő szerint a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő törvénymódosítás tárgyalásakor

az Országgyűlés a törvényalkotási bizottság javaslatára, a plenáris ülésen jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen, tartalmilag teljesültek volna.

„Baka András köztársasági elnök aggályosnak tartja a túlterjeszkedő módosító javaslatokkal kapcsolatban már korábban - a hivatalba lépését megelőző időre visszanyúlóan - kialakult szabálytalan gyakorlatot, helyteleníti e gyakorlat további fenntartását, és a jövőre nézve tisztelettel felhívja az Országgyűlés figyelmét a házszabályi követelmények maradéktalan betartására” - áll a Sándor-palota közleményében.