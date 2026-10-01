Ungváry Krisztián: A vagyonvisszaszerzési hivatalt az ÁVH-hoz hasonlítani blaszfémia

Fidesz;Ungváry Krisztián;AVH;Unger Anna;Tisza-kormány;NVVH;

2026-10-01 05:50:00 CEST

Ma Magyarország egy működő demokrácia, míg az ÁVH egy diktatúra szerves része és működtetője volt – mondta lapunknak Ungváry Krisztián történész, aki szerint a Fidesz mostani szlogenje kontraproduktív lehet, mert sokadszorra nézik hülyének az embereket.

– A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) az Államvédelmi Hatósághoz (ÁVH) hasonlítani blaszfémia – kommentálta lapunknak Ungváry Krisztián történész, hogy Orbán Viktor a közösségi oldalán bejelentette, elindult a Fidesz oldalán az „ÁVH-figyelő”.

A bukott kormányfő szerint a Tisza-kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, ezért állították fel az ÁVH-t, melyet kommunista módszereknek és újkommunista tempónak titulált. Orbán állította, a hivatal bárkire lecsaphat, lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetnek, bárkitől elvehetik a cégét, ezért mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek, nem maradhatnak árnyékban, erre hozták létre az „ÁVH-figyelőt”, melyre már fel is került a NVVH elnöke, Unger Anna, illetve nyomozati elnökhelyettese, Tasnády Katalin.

– Méltatlan a politikai közbeszéd ilyen szintű lezüllesztése – jelentette ki Ungváry Krisztián. – Ma Magyarország egy működő demokrácia, míg az ÁVH egy diktatúra szerves része és működtetője volt. Azokban az esetekben, amelyeknél a Fidesz most ÁVH-zik, nincs bizonyíték rá, hogy bármiféle jogtalanság történt volna, ezzel szemben az ÁVH-nak hosszú a bűnlajstroma, pontosan tudni lehet, hogy a működésük nélkülözött minden emberséget, s a jogszerűség semmit sem számított esetükben. A történész szerint a folyamatos ÁVH-zás kontraproduktív lehet, mert sokadszorra nézik hülyének az embereket.

– Persze tudjuk, a Fidesz politikája a folyamatos ellenségképgyártásra épült, ők voltak a jók, mindenki más rossz, ők voltak a nemzet, akik pedig nem tartottak velük, azok hazaárulók, másnak rajtuk kívül egyszerűen nem volt helye

– jegyezte meg. – Természetes, hogy a propagandasajtójuk és a híveik átvették az ÁVH-zást is, hiszen erre épült a 16 éves Fidesz-kormányzás: folyamatosan sulykolták a központi propagandát, attól nem lehetett eltérni. Más kérdés, hogy április 12-én kiderült, hogy az emberek nagyobb részét nem lehetett megtéveszteni, s elegük lett ebből a kommunikációból. Amúgy az ÁVH-zást nem lesz bonyolult megcáfolni, elég, ha a lehető legnagyobb transzparencia mellett zajlanak majd az eljárások.

A bukott kormánypártok kommunikációjában először az augusztus 28-i parlamenti ülésen bukkant fel az ÁVH, mint viszonyítási pont, miután az Országgyűlés kétharmados Tisza-többsége megválasztotta az NVVH élére Unger Annát. A Fidesz-frakció ezt akkor úgy kommentálta, hogy „a Tisza által irányított ÁVH olyan jogkörökkel fog rendelkezni, ami összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, súlyosan sérti a tisztességes eljárás elvét és jogorvoslathoz, a tulajdonhoz és vállalkozáshoz való jogot, az egyenlő bánásmódot, valamint a magánszféra védelmét”.

Az elmúlt több mint egy hónap során aztán a kifejezést nemcsak a Fidesz szatelitpártja, a KDNP vette át, hanem a bukott kormánypártokhoz kötődő médiumok, megmondóemberek és propagandisták is a Rákosi-kor elnyomó- és terrorgépezetéhez hasonlítják az NVVH-t, arról nem véve tudomást, ha valóban lenne bármi párhuzam a két szervezet működés között, akkor éppenséggel esélyük sem lenne nyilvánosan, főleg nem a parlamentben felszólalni ellene.