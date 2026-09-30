„Azért állnak Hankó Balázs mellé, mert vele együtt bukhatnak”

korrupció;Fidesz;elemzés;bukás;Seszták Miklós;Hankó Balázs;

2026-09-30 05:55:00 CEST

Amíg Seszták Miklós kezét elengedte a Fidesz–KDNP, egyéni ügyének tekinti az őrizetbe vételét, Hankó Balázst áldozatként kezelik, hiszen vele együtt sokan bukhatnak a volt kormánypártból.

Egy beismerő vallomással ér fel a Fidesztől és a KDNP-től az, hogy még csak nem is beszélnek Seszták Miklósról, kormányuk volt nemzeti fejlesztési miniszteréről – ezt mondta lapunknak a Republikon Alapítvány vezetője, Horn Gábor, aki megjegyezte azt is: míg Seszták Miklósról teljesen levette a kezét a Fidesz és Orbán Viktor, addig Hankó Balázs mellett kiállnak. Utalt arra, hogy Seszták Miklós 2014-es miniszteri kinevezése után Kisvárdán baráti cégek által kivitelezett fejlesztések is történtek. Szerinte ami ott történt, az a maffiaállam jellemzője, de magyar sajátossággal. A maffia szokott rátelepedni a gazdaságra és a politikára, Magyarországon, a Fidesz–KDNP kormányzása alatt ez fordítva történhetett.

Seszták Miklós meggyanúsítását volt miniszterük egyéni ügyének tekintik, elengedték a kezét. Ezzel szemben a kulturális és innovációs miniszterüket, Hankó Balázst áldozatként hordozzák körbe, ami nem véletlen, hiszen vele együtt bukhatnak. A volt tárcavezető első pillanattól csetlik-botlik, és úgy tűnik, most sem érti, mi történik vele és körülötte. Horn Gábor szerint ha a vele kapcsolatos vád igaz, akkor bűnszervezetben elkövetett választási csalást követett el, és ebben az egész közössége is részt vett, tehát nem egyéni gazdagodása érdekében tett el valahány milliárd forintot. A gyanú szerint 17 milliárdot osztott szét egy párt választási céljaira. Az ügyészség már korábban házkutatást tartott a Fidesznél annak érdekében, hogy kiderüljön, hogyan és kinek az utasítására történt mindez, ki áll a piramis csúcsán. Az egy fontos részlet, hogy van-e bizonyíték arra, milyen folyamatok útján kapott nagyjából 100-100 milliót egy-egy egyéni választási körzet, áthágva mindenféle szabályt – magyarázta az elemző.

Horn Gábor szerint nemcsak a volt kormányzó párt kiállásában, hanem a két politikus viselkedésében is nagy különbség van. Míg Seszták Miklós bement az ügyészségre, és megvárta a vele kapcsolatos döntést, Hankó Balázs tettei tragikomikusak voltak, olyan volt, mint egy újhullámos cseh film főszereplője. Egész nap a parlament épületében maradt, majd hétfő este, amikor az idézést megkapta az ügyészségtől, felesége, a gyerekei és a frakció tagjainak kíséretében kiment az utcára. Ott várta egy autó, hogy elvigye az ügyészségre, elbúcsúzott a családjától, aztán kinyitotta a kocsi hátsó ajtaját, betette a táskáját, becsukta az autó ajtaját, majd a jármű padlógázzal elhajtott. Nélküle.

Horn úgy fogalmazott: emberileg nem sajnálja Hankót, de azt megérti, hogy a felesége mellette állt ezen a napon. Családi, együttérző, támogató gesztusként el tudja ezt fogadni, a gyerekek megjelentetésével kapcsolatban azonban más véleményen van. Arra a kérdésre, lehetett-e egy tudatos Fidesz-forgatókönyv ez arról, hogy a Tisza-kormány egy apát szakít ki a családból, azt mondta, ez nem valószínű. Nem látni, hogy lenne egy kommunikációs stáb, amely azt mondta volna, hogy figyelj ide, hozd az asszonyt meg a gyerekeket is. Ez inkább önálló akció volt – mondta, ami ráadásul nem is jól sült el. A magyar társadalom nagy többsége egy kicsit sem érez együtt Hankó Balázzsal, a Fideszre szavazók egy jó része is azt gondolja, hogy legyen következménye annak, ami történt.

Úgy fogalmazott: egy szétesett, irányítás nélkül maradt, helyét nem találó közösségről van szó, amely valamikor professzionálisan működött. Ebből mára annyi maradt, hogy néhány hangadó, például Pócs János, Németh Balázs, Takács Péter egy-egy mondatából minden napra jusson.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki Hankó Balázst a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. A megalapozott gyanú különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettéről szól. Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát is felfüggesztette a parlament, a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a gyanú szerint. Vele szemben 7 rendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és 6 rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettét állapíthatják meg.