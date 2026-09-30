Menesztik a NAV bűnügyi igazgatóját

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új vezetése meneszti a posztjáról az adóhatóság bűnügyi főigazgatóját - értesült a 24.hu. A hatóság a lap megkeresésére megerősítette, hogy Domokos Ferenc dandártábornokkal együtt távoznia kell helyettesének, Szűcs Gábor László ezredesnek is.
„A hivatal a NAV személyi jogállását szabályozó törvényben foglaltak szerint október 1-jei hatállyal a Bűnügyi Főigazgatóság két vezetőjének vonja vissza vezetői megbízatását. A jogszabály előírása szerint a vezetői megbízás indoklás nélkül visszavonható” - közölte az adóhivatal.
Domokos Ferenc korábbi főnökét, Demeter Tamást, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét már májusban felmentette Kármán András pénzügyminiszter, utódja, Sisák Attila szeptember 16-án lépett hivatalba.
A lap felidézi, Demeter Tamás gyors menesztése nem volt független attól, hogy március 5-én, az ukrán pénzszállítók elleni akció napján előléptetése alkalmából bulit tartott egy Somogy megyei farmon, ahol az egyik résztvevő, egy NAV-állományba tartozó dandártábornok meghalt. A halálesetet ezek után megpróbálták eltitkolni, mivel a meghívottak között volt több fideszes államtitkár is, és tartottak attól, hogy a hír rossz hatással lehet a Fidesz választási esélyeire. Nem mellesleg a Demeterhez tartozó egység részt vett az aranykonvoj elleni akcióban isNem minden aranykonvoj, ami fénylik?A Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője szerint Orbán Viktor adott utasítást az ukrán aranykonvoj elfogására Felmentette az ukrán pénzszállítók elleni akció egyik kulcsfiguráját, a NAV elnökhelyettesét Kármán András pénzügyminiszter