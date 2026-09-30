Menesztik a NAV bűnügyi igazgatóját

menesztés;NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-09-30 19:00:00 CEST

Távozik Domokos Ferenc helyettese, Szűcs Gábor László is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új vezetése meneszti a posztjáról az adóhatóság bűnügyi főigazgatóját - értesült a 24.hu. A hatóság a lap megkeresésére megerősítette, hogy Domokos Ferenc dandártábornokkal együtt távoznia kell helyettesének, Szűcs Gábor László ezredesnek is.

„A hivatal a NAV személyi jogállását szabályozó törvényben foglaltak szerint október 1-jei hatállyal a Bűnügyi Főigazgatóság két vezetőjének vonja vissza vezetői megbízatását. A jogszabály előírása szerint a vezetői megbízás indoklás nélkül visszavonható” - közölte az adóhivatal.

Domokos Ferenc korábbi főnökét, Demeter Tamást, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét már májusban felmentette Kármán András pénzügyminiszter, utódja, Sisák Attila szeptember 16-án lépett hivatalba.

A lap felidézi, Demeter Tamás gyors menesztése nem volt független attól, hogy március 5-én, az ukrán pénzszállítók elleni akció napján előléptetése alkalmából bulit tartott egy Somogy megyei farmon, ahol az egyik résztvevő, egy NAV-állományba tartozó dandártábornok meghalt. A halálesetet ezek után megpróbálták eltitkolni, mivel a meghívottak között volt több fideszes államtitkár is, és tartottak attól, hogy a hír rossz hatással lehet a Fidesz választási esélyeire. Nem mellesleg a Demeterhez tartozó egység részt vett az aranykonvoj elleni akcióban is