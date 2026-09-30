Megint nem sikerült kormányt alakítani Romániában, az RMDSZ szerint félő, hogy előbb-utóbb a magyargyűlölő AUR kerülhet hatalomra

RMDSZ;Románia;kormányválság;kormányalakítási tárgyalások;Nicușor Dan;

2026-09-30 19:19:00 CEST

233 szavazat kellett volna, de csak 182-en támogatták a Siegfried Muresan vezette kabinetet.

Elutasította a román parlament a Siegfried Muresan nemzeti liberális párti (PNL) miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását a szerdai bizalmi szavazáson. A PNL, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusaiból álló kabinet beiktatásához a képviselők és szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Muresan-kabinetet csak 182 törvényhozó szavazta meg, a többiek ellene voksoltak, vagy nem vettek részt a szavazáson.

A Muresan-kabinetnek a tavaly alakult Európa-barát nagykoalícióból tavasszal kilépő, és a Bolojan-kormányt szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatására is szüksége lett volna, de a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD törvényhozói csak azért vettek részt a szerdai ülésen, hogy a parlament határozatképes legyen, de nem adták le szavazatukat.

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Muresan-kabinet egy újracsomagolt Bolojan-kormány, és a szociáldemokraták nem járulhatnak hozzá, hogy folytassa Bolojan megszorító politikáját. A magyargyűlölő, szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem jelentek meg az ülésen, George Simion pártelnök kivételével, aki beszédében leszögezte: az AUR előrehozott választásokat követel és egyetlen miniszterelnök-jelöltnek sem szavaz bizalmat, ameddig ki nem engedik a börtönből Calin Georgescu volt államfőjelöltet.

Az utólag érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában a legtöbb voksot megszerző, fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt korábban bíróság elé állított Georgescu előzetes letartóztatását kedden rendelte el a bukaresti táblabíróság, miután a vádhatóság bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalás gyanújával egy harmadik eljárást is indított ellene.

A Bolojan-kormány májusi megbuktatása után, a korábbi Európa-barát nagykoalíció pártjai azt hangoztatták, hogy nem akarnak koalícióra lépni a bukaresti parlamentben mintegy 30 százalékos súlyt képviselő szélsőjobboldali pártokkal, nélkülük azonban csak a jobboldali pártok és a szociáldemokraták közötti újabb megállapodással lehetne parlamenti többséget kialakítani, amit azonban a PNL-USR és a PSD közötti egyre élesebb politikai csatározás mindeddig ellehetetlenített.

Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő már a harmadik miniszterelnök-jelölt volt, akinek kormányalakítási megbízást adott Nicusor Dan államfő, a szakértői kormányt javasoló Eugen Tomac elnöki tanácsos, illetve a saját pártja jóváhagyása nélkül kinevezett, a PSD-PNL együttműködést helyreállítani próbáló Adrian Vestea PNL-alelnök után.

Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után Nicusor Dan köztársasági elnök most már feloszlathatja a parlamentet, de az államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem öt hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg.

Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője a magyar médiának nyilatkozva abszurd drámához hasonlította a bukaresti politikai válságot, amelyben az egymással veszekedő hagyományos pártok önként adják át a helyüket a szélsőséges demagógoknak. Az előrehozott választások Csoma szerint már csak ezért sem jelentenének megoldást, mert hasonló, hármas tagoltságú parlament alakulna, és nem oldaná fel a jobb- és baloldal koalíciós kényszerét. Úgy értékelte, a politikai válság elhúzódásának egyedüli nyertese az AUR. Az RMDSZ szóvivője szerint félő, hogy a szélsőjobboldali, magyarellenes párt előbb-utóbb kormányra kerül Bukarestben, ami, mint mondta, nagyon sötét fejezetet nyitna a magyar közösség számára.

A Prágában tárgyaló román államfő a parlamenti voksolás után néhány órával bejelentette, újabb egyeztetésre hívja hétfőn a parlamenti pártokat, és még aznap újabb miniszterelnök-jelöltnek ad kormányalakítási megbízást. Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint Nicusor Dan arra kérte a pártokat, hogy hétfőig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és ezúttal olyan javaslatokkal érkezzenek, amelyek megszerezhetik a szükséges parlamenti támogatást. Szerinte ennek megvalósulásához minden pártnak engednie kell valamennyit saját álláspontjából. Az államfő egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy az ország megőrzi Nyugat-barát irányultságát, és teljesíti vállalt pénzügyi kötelezettségeit.