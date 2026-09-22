Karácsony Gergely örül, hogy nem épül be a Városliget, de a területét is visszakéri

Orbán-kormány;Karácsony Gergely;finanszírozás;Városliget;pénzügyi helyzet;Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa;Tisza-kormány;

2026-09-22 17:24:00 CEST

A főpolgármester szerint az immár törvényben rögzített Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa egy-két héten belül összeülhet. Mint fogalmazott, nem tűr halasztást az Orbán-kormány Budapest-ellenes politikájának lezárása és a város finanszírozásának rendbetétele.

Végre egy jó nap: újabb kedvező hír érkezett Budapestnek. Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely egyszerre vet véget a Városliget beépítésének, visszaadja a városnak a Fidesz által einstandolt köztereket, és törvényerőre emeli a Budapest és a kormány közötti egyeztetések fórumát – közölte Karácsony Gergely a Facebook-oldalán a keddi parlamenti szavazások után. Megállapította, hogy a Városligetért folytatott hosszú küzdelem akkor most lezárult: a Liget marad liget, vagyis közpark, és nem lesz többé építési terület. – A következő lépésnek annak kellene lennie, hogy a város pénzügyi helyzetének rendezését követően Budapest visszakapja a ligetét. Végtére is ez a Városliget – fogalmazott a főpolgármester.

A Fidesz által önkényesen elvett közterek visszaadása nemcsak elégtétel, de fontos feladat és felelősség is. Itt a vagyonkezelés jogát kapja vissza Budapest, van lehetőségünk a terek használatára megkötött szerződések felbontására, meg is tesszük, de ezt jogszerűen, a felmondási határidők figyelembevételével tesszük – emelte ki Karácsony a döntésről. A javaslatot még augusztus elején bocsátották társadalmi egyeztetésre, amelyben több V. kerületi közterület, így a Podmaniczky tér, a Vörösmarty tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca.

Budapest vezetője szerint hosszútávon nagyon fontos fejlemény a város számára, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) törvényben rögzített intézménnyé válik. – A testület törvényi felhatalmazás nélkül létezett korábban is, csakhogy az Orbán-kormány kiüresítette, megfojtotta, hiszen ők nem tárgyalni akartak Budapesttel, hanem kivéreztetni. Az FKT most nemcsak életre kel, de törvényi előírássá válik az is, hogy legalább negyedévente ülésezzen. Elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester. Bízom benne, hogy ez a megerősített FKT a lehető leghamarabb, egy-két héten belül összeülhet, az előkészítő tárgyalások zajlanak. Nem tűr halasztást az Orbán-kormány Budapest-ellenes politikájának lezárása és a város finanszírozásának rendbetétele – fűzte hozzá Karácsony Gergely.