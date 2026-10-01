A vizsgálat lezárásáig leállította a FlyDubai járatait Izrael

Izrael;vizsgálat;FlyDubai;

2026-10-01 09:49:00 CEST

Helyette izraeli légitársaságok szállítják haza az utasokat.

Izrael leállította a FlyDubai izraeli járatait a szerdai merényletkísérlet miatt, a vizsgálat lezárásáig – jelentette a helyi média csütörtökön.

Miri Regev közlekedési miniszter a légitársaság Izraelbe közlekedő járatainak hatnapos leállítását rendelte el az incidens körülményeinek tisztázásáig, de

a szerda reggeli járaton történt feltételezett merényletkísérlet vizsgálatának függvényében ezt az időszakot meghosszabbíthatják.

Az emirátusi légitársaság naponta tíz járatot üzemeltet Izraelbe.

A felfüggesztés idején izraeli légitársaságok szállítják haza az utasokat. A járatok szüneteltetéséről az emirátusi hatóságokkal egyeztettek.

A döntésre azután került sor, hogy Miri Regev közlekedési miniszter felszólította Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, hogy azonnal állítsák le a légitársaság járatait az incidens körülményeinek a tisztázásáig.

A szerdai reggeli járaton az ománi másodpilóta feltételezhetően azt akarta elérni, hogy a gép lezuhanjon, de ezt a kapitány és a pilótafülkébe behatoló izraeli utasok megakadályozták.

Regev szerint a FlyDubai megsértette a két ország közötti légi közlekedési megállapodást, amely kimondja, hogy Izraelben csak olyan országok pilótái szállhatnak le, amelyekkel a zsidó állam diplomáciai kapcsolatban áll.

Egy izraeli illetékes közölte, hogy az ománi másodpilóta korábban soha nem szállt le Izraelben. Regev azt is követelte a miniszterelnöktől, hogy azonnal engedélyezzék az izraeli légitársaságok Dubajba közlekedő járatait, izraeli biztonsági ellenőrzés mellett. Az izraeli légitársaságok jelenleg nem repülhetnek Dubajba a biztonsági ellenőrzésekre vonatkozó követelésekkel kapcsolatos vita miatt.

A FlyDubai diszkont-légitársaság, 2008-ban alapították, és egy évvel később kezdte meg működését. Izraelben 2020. november 26-án szállt le a Ben-Gurion repülőtéren a cég első menetrend szerinti kereskedelmi járata, amely Dubajból Tel-Avivba közlekedett.

A légitársaság már a kezdetektől napi két, azaz heti 14 járatot üzemeltetett, így Dubaj az izraeli utasok számára átszállóhelyet biztosított további ázsiai, afrikai és távol-keleti úti célok felé. 2026-ban egyes időszakokban naponta akár tíz járat is közlekedett mindkét irányban.