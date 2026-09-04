Publicus: A magyarok többsége új alkotmányt szeretne

A társadalom relatív többsége szerint a Tisza összességében jól intézte az államfőváltást, beleértve Sulyok Tamás előző köztársasági elnök menesztését, a társadalmi egyeztetést, a jelöltválasztást és a Baka Andrásról szóló döntést is – erre a megállapításra jutott a Publicus Intézet abban a Népszava megbízásából készült reprezentatív felmérésében, amely augusztus 18–25-a között készült.
Az adatok ugyanakkor azt is jelzik, hogy ebben a kérdésben meglehetősen megosztottak a magyarok. A megkérdezettek 49 százaléka volt elégedett a kormány eljárásával, 40 százaléknak viszont nem tetszett, ami történt (a fennmaradó 11 százalék nem foglalt állást).21 Kutatóközpont: Baka András már most népszerűbb, mint Sulyok Tamás bármikorKöztársasági elnököktől az aláírógépekig – Most jön Baka AndrásElkészült a felmérés, lesújtó a magyarok véleménye Sulyok Tamás távozó köztársasági elnökről
Baka Andrást a válaszadók pontosan fele tartja alkalmasnak az államfői tisztségre. Azok aránya, akik szerint alkalmatlan a pozíció betöltésére, csupán 20 százalékot tett ki. Feltűnően sokan érezték úgy (30 százalék), hogy nem tudnak véleményt mondani. Még többen tértek ki a válasz elől (34 százalék), amikor a Publicus azt kérdezte, hogy az új köztársasági elnök kifejezi-e a nemzet egységét: 41 százalék úgy gondolja, hogy igen, míg 25 százalék ellenkező állásponton van.
A felmérésben részt vevők 75 százaléka hallott arról, hogy 2011-ben a Fidesz idő előtt elmozdította Baka Andrást a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjáról.
Ebben a tekintetben a tiszások lényegesen tájékozottabbak voltak (89 százalék), mint a fideszesek (69 százalék). Többségbe kerültek azok (53 százalék), akik úgy ítélték meg: van különbség aközött, ahogyan Sulyok Tamás államfőt távolította el idő előtt a Tisza az alaptörvény módosításával, illetve ahogyan annak idején a Fidesz leváltotta Baka Andrást. Az állítással 32 százalék nem értett egyet.
A Publicus felidézte, vannak olyan vélekedések, hogy a korábbi kormányok bűnei és az Orbán-rendszer lebontásának igénye elfogadhatóvá tesz a Tisza-kormány részéről olyan lépéseket, amelyeket egyébként nem helyeselne a közvélemény.
A válaszadók 27 százaléka minden törvényes eszközt megengedhetőnek tart annak érdekében, hogy a Tisza lebontsa a Fidesz által kiépített hatalmi rendszert. Szintén 27 százalék szerint nem elfogadható az, ahogyan a Tisza-kormány a kétharmados többségét kezeli.
A relatív többség (36 százalék) elnézhetőnek minősítette az ilyen lépéseket, hangsúlyozva, nagyon kell figyelni arra, hogy ezeket az eszközöket valóban csak a közélet megtisztítására használja a Tisza.
A pártpolitikai megosztottság mindegyik említett témában megjelent, a tiszás szimpatizánsok jellemzően a kormánynak kedvező válaszlehetőségeket támogatták, a fideszesek pont fordítva.
Esetenként azonban a kormánypártiak nem elhanyagolható része felülírta a táborlogikát. A tiszásoknak például csak 69 százaléka van meggyőződve arról, hogy Baka András kifejezi a nemzet egységét (miközben Sulyok Tamás eltávolítását és annak módját 83 százalékuk helyeselte).
Hozzátartozik: a Publicus adatai alapján a biztos szavazó pártválasztóknál a Tisza változatlanul kiugróan magas,
65 százalékos támogatottságnak örvend, a fideszes szavazók aránya csupán 24 százalék.
A teljes népességben is közel két és félszeres a különbség a Tisza javára.
A felmérés készítői rákérdeztek arra is, a mostani helyett szükség van-e új alkotmányra. Kiderült, hogy 61 százalék lecserélné a jelenlegi alaptörvényt, amit mindössze 24 százalék tartana meg. Ebben a kérdésben az emberek 15 százaléka nem tudott dönteni.Meglepetésre nem okozott meglepetést az Alkotmánybíróság, hű maradt önmagához és „passzivista” döntéseket hozott„Az előző tizenhat év az indoklása annak, ami most történik Magyarországon”Görög Márta: Az alaptörvény-módosítás újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében