Publicus: A magyarok többsége új alkotmányt szeretne

felmérés;alkotmánymódosítás;Publicus Intézet;köztársasági elnökválasztás;

2026-09-04 05:50:00 CEST

A magyarok 27 százaléka minden törvényes eszközt megengedhetőnek tart annak érdekében, hogy a Tisza lebontsa a fideszes hatalmi rendszert. További 36 százalék fontosnak tartja, hogy a máskor kifogásolt módszereket a kormány valóban csak a közélet megtisztítására használja – mutatta ki a Publicus felmérése.

A társadalom relatív többsége szerint a Tisza összességében jól intézte az államfőváltást, beleértve Sulyok Tamás előző köztársasági elnök menesztését, a társadalmi egyeztetést, a jelöltválasztást és a Baka Andrásról szóló döntést is – erre a megállapításra jutott a Publicus Intézet abban a Népszava megbízásából készült reprezentatív felmérésében, amely augusztus 18–25-a között készült.

Az adatok ugyanakkor azt is jelzik, hogy ebben a kérdésben meglehetősen megosztottak a magyarok. A megkérdezettek 49 százaléka volt elégedett a kormány eljárásával, 40 százaléknak viszont nem tetszett, ami történt (a fennmaradó 11 százalék nem foglalt állást).

Baka Andrást a válaszadók pontosan fele tartja alkalmasnak az államfői tisztségre. Azok aránya, akik szerint alkalmatlan a pozíció betöltésére, csupán 20 százalékot tett ki. Feltűnően sokan érezték úgy (30 százalék), hogy nem tudnak véleményt mondani. Még többen tértek ki a válasz elől (34 százalék), amikor a Publicus azt kérdezte, hogy az új köztársasági elnök kifejezi-e a nemzet egységét: 41 százalék úgy gondolja, hogy igen, míg 25 százalék ellenkező állásponton van.

A felmérésben részt vevők 75 százaléka hallott arról, hogy 2011-ben a Fidesz idő előtt elmozdította Baka Andrást a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjáról.

Ebben a tekintetben a tiszások lényegesen tájékozottabbak voltak (89 százalék), mint a fideszesek (69 százalék). Többségbe kerültek azok (53 százalék), akik úgy ítélték meg: van különbség aközött, ahogyan Sulyok Tamás államfőt távolította el idő előtt a Tisza az alaptörvény módosításával, illetve ahogyan annak idején a Fidesz leváltotta Baka Andrást. Az állítással 32 százalék nem értett egyet.

A Publicus felidézte, vannak olyan vélekedések, hogy a korábbi kormányok bűnei és az Orbán-rendszer lebontásának igénye elfogadhatóvá tesz a Tisza-kormány részéről olyan lépéseket, amelyeket egyébként nem helyeselne a közvélemény.

A válaszadók 27 százaléka minden törvényes eszközt megengedhetőnek tart annak érdekében, hogy a Tisza lebontsa a Fidesz által kiépített hatalmi rendszert. Szintén 27 százalék szerint nem elfogadható az, ahogyan a Tisza-kormány a kétharmados többségét kezeli.

A relatív többség (36 százalék) elnézhetőnek minősítette az ilyen lépéseket, hangsúlyozva, nagyon kell figyelni arra, hogy ezeket az eszközöket valóban csak a közélet megtisztítására használja a Tisza.

A pártpolitikai megosztottság mindegyik említett témában megjelent, a tiszás szimpatizánsok jellemzően a kormánynak kedvező válaszlehetőségeket támogatták, a fideszesek pont fordítva.

Esetenként azonban a kormánypártiak nem elhanyagolható része felülírta a táborlogikát. A tiszásoknak például csak 69 százaléka van meggyőződve arról, hogy Baka András kifejezi a nemzet egységét (miközben Sulyok Tamás eltávolítását és annak módját 83 százalékuk helyeselte).

Hozzátartozik: a Publicus adatai alapján a biztos szavazó pártválasztóknál a Tisza változatlanul kiugróan magas,

65 százalékos támogatottságnak örvend, a fideszes szavazók aránya csupán 24 százalék.

A teljes népességben is közel két és félszeres a különbség a Tisza javára.

A felmérés készítői rákérdeztek arra is, a mostani helyett szükség van-e új alkotmányra. Kiderült, hogy 61 százalék lecserélné a jelenlegi alaptörvényt, amit mindössze 24 százalék tartana meg. Ebben a kérdésben az emberek 15 százaléka nem tudott dönteni.