Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt fogja meghallgatni legközelebb a jegybanki visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság

Matolcsy György;Varga Mihály;Magyar Nemzeti Bank;meghallgatás;vizsgálóbizottság;

2026-10-01 18:24:00 CEST

Mindkettejüket több körben tervezik meghallgatni.

Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt nemzetgazdasági minisztert, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi elnökét hallgatja meg következő ülésén az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Csőszi Attila (Tisza), a bizottság elnökének javaslatára a grémium egyhangú szavazással döntött Matolcsy György és Varga Mihály meghallgatásáról.

A bizottság 5 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett arról is döntést hozott, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól is adatokat kér be. Csőszi Attila az MTI-nek elmondta, a bizottság következő ülését 3-4 hét múlva tartják meg, Matolcsy Györgyöt és Varga Mihályt több körben tervezik meghallgatni.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, az Országgyűlés júniusban választotta meg az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjait.

A Csőszi Attila vezette testület feladata annak vizsgálata, hogy a jegybank korábbi működésében, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az Optima-csoport befektetéseinél, valamint az ingatlanberuházások és székházfelújítások során miként sérülhettek az átláthatóság, a takarékosság, a közpénzvédelem és a felelős gazdálkodás követelményei. A bizottság augusztus végén kezdte meg munkáját, csütörtökön pedig meghallgatta Kósa Lajost és Banki Eriket.

Matolcsy György korábban azt állította, hogy az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybanki alapítványok pénze pedig mindvégig közpénz maradt, és közölte azt is, hogy kész a vizsgálatok elé állni.