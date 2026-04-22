Megszólalt Matolcsy György, szerinte megalapozatlan vádak érték, áll a vizsgálatok elé

2026-04-22 13:28:00 CEST

Ha bármely hatóság transzparens módon vizsgálni kívánná a Magyar Nemzeti Bank 2013 és 2025 közötti munkáját, ahhoz fenntartások nélkül teljes körűen hozzájárulok – üzente a volt jegybankelnök. Matolcsy György állítja, az alapítványi vagyon nem tűnt el, és az aranybudiról elhíresült MNB-székház felújítását is megmagyarázta.

Matolcsy György szerdán egy ismeretlen e-mail-címről közleményt juttatott el a sajtónak, amelyet az Index kérésére a fia, Matolcsy Ádám hitelesített. A volt jegybankelnök ebben arról ír, hogy az elmúlt időszakban „számos megalapozatlan vád” érte személyét és az MNB-nél 2013 és 2025 között végzett munkáját, ezért fordult a nyilvánossághoz.

A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke közleményében a többi között a következőket állítja:

Az alapítványi vagyon nem tűnt el – az értékelési módszer a vita tárgya.

Az MNB-alapítványok nem rövid távú spekulációra jöttek létre.

A jegybanki munkát teljesen külön kell választani az alapítványoktól.

A jövőben is csak szakmai és jogszabályi alapokon lehet megítélni a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását.

Ha bármely hatóság vizsgálni kívánná az MNB 2013 és 2025 közötti munkáját, ahhoz fenntartások nélkül, teljes körűen hozzájárul.

Matolcsy György szerint a jegybanknak nem volt semmilyen jogköre arra, hogy beavatkozzon az alapítványok gazdálkodásába. Nem gyakorolhatott irányítást a befektetéseik felett, és a befektetések értékelésére sem volt lehetősége. Az alapítványok önállóan, az MNB befolyásától mentesen, függetlenül működtek. Sem a jegybank mérlegében, sem a jegybanki feladatok ellátásában nem szerepelnek.

Megjegyezte, hogy az MNB korábbi elnökeként tisztában van az alapítványok adataival és a legfontosabb befektetések számadataival, ezért tudja tényekkel alátámasztva ismertetni a valós helyzetet. Azt írta: „A közbeszédben keringő 270 milliárd forintos »veszteség« névleges és egyedi értékelési módszer alkalmazásából ered, nem pedig valós vagyonvesztésből, amely átértékelési körülmények miatt évről évre szükségszerűen változik (nő, csökken, stagnál). Eltérő közzétett adat hiányában kijelenthető, hogy minden befektetett vagyontárgy és eszköz továbbra is a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, illetőleg az általuk tulajdonolt cégek mérlegeiben szerepel, és bárki számára ingyenesen ellenőrizhető az állami hivatalos e-beszámoló rendszerben.”

Hozzátette, a legnagyobb befektetéssel érintett eszköz a Globe Trade Centre S.A. 62,6 százalékos többségi részvénycsomagja. A GTC S.A. a Varsói tőzsdén forgó ingatlancég, amely mögött sezrinte valós, nagy értékű és tömegű bérbe adott ingatlanportfólió áll, részvényeinek pillanatnyi tőzsdei árfolyama nem tükrözi az alapítvány befektetésének valós értékét.

Azt írta, az alapítvány a részvénycsomagot árfolyamtól függően körülbelül 550 millió euróért vásárolta – „ez nem veszteség, hanem könyv szerinti nyereség”. A GTC S.A. mérlege és tőzsdei bejelentései, valamint az érintett magyar cégek beszámolói nyilvánosak és ingyenesen elérhetőek minden magyar állampolgár számára a hivatalos cégbírósági elektronikus rendszerben – tette hozzá.

Matolcsy szerint az MNB-alapítványok nem rövid távú spekulációra jöttek létre, hanem több évtizedes időhorizonton szolgálják a kitűzött közcélokat. Arra is kitért, hogy a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, mivel azok függetlenül, az MNB befolyásától mentesen működtek.

„Az MNB-nek semmilyen jogosultsága nem volt arra, hogy az alapítványok befektetéseivel, gazdálkodásával vagy értékelésével foglalkozzon”

– hangsúlyozta.

Matolcsy György a közleményében emellett felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyekre a legbüszkébb. A többi között megemlítette, hogy történelmi mélypontra, 0,6 százalékra csökkentették az alapkamatot, amely szerinte példátlan mértékben segítette a magyar gazdaság növekedését, a beruházásokat és a vállalkozások versenyképességét. De kitért arra is, hogy a koronavírus-válság idején „extra forrásokkal és gyors, hatékony intézkedésekkel segítették a gazdaságot, megvédve a munkahelyeket és a vállalkozásokat a legsúlyosabb sokktól”, valamint arra, hogy növelték a stratégiai aranytartalékot. „Az MNB összesen kb. 5,8 milliárd dollárért vásárolt aranyat, amely ma kb. 17 milliárd dollárt ér. Ez több mint 10 milliárd dollár, azaz 3400-4000 milliárd forint nyereséget jelent a magyar állam számára az aktuális USD/HUF és aranyárfolyamtól függően” – írta.

Szóba került az MNB-székházának felújítása is. A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben döntött a Szabadság téri székházának átfogó korszerűsítéséről, akkor erre bruttó 55 milliárd forintot szántak, ám a beruházás végül csaknem a duplájába került. Mint arról beszámoltunk, a 444 nemrégiben kiperelte a felújítás dokumentációját, amelyek között olyan brutálisan túlárazott tételek szerepelnek, mint az azóta elhíresült 30 milliós jegybankelnöki mosdó.

„A beruházás célja a súlyosan leromlott állapotú épület szükségszerű felújítása volt. A székház mintegy 120 éves fennállása óta ez volt az első teljes körű felújítása és rekonstrukciója. Az épület a következő évtizedekben – a rekonstrukciót követően immár korszerű és biztonságos műszaki állapotban − kiszolgálja a jegybanki szakmai munkát és biztosítja a következő generációk szakmai műhelyét” – írta Matolcsy György az MNB-székház méregdrága felújításáról. Majd hozzátette:

„Egy ilyen léptékű, több évtizedes életciklusra tervezett intézményi infrastrukturális beruházás igazságügyi szakértők által megerősített arányos értékét nem helyes a kivitelezési költség alapján megítélni. Az épület és tartozékainak vagyonértéke az MNB mérlegében szerepel, és hosszú távon a magyar állam, illetve a magyar pénzügyi rendszer javát szolgálja.”

Közleményét azzal zárja: „Különösen fontos, hogy az MNB munkájának megítélése – bármely politikai oldal részéről – kizárólag tényeken és jogszabályi alapokon történjen. Ha bármely hatóság transzparens módon vizsgálni kívánná az MNB 2013–2025 közötti munkáját, ahhoz fenntartások nélkül teljes körűen hozzájárulok. Magyarország érdeke a tényeken alapuló, szakmailag tisztességes párbeszéd, amelyre magam is készen állok.”

Az Állami Számvevőszék tavaly tett feljelentést, miután a megállapítás szerint Matolcsy György jegybank elnök vezetése alatt az alapítványi vagyon kezelésével megbízott Optima Zrt. átláthatatlan céghálón keresztül, rosszul fektette be az adófizetők pénzét, a cég saját pénzügyi beszámolójából pedig kiderült, hogy a kár mintegy 270 milliárd forint volt 2024-ben. Világossá vált az is, hogy az alapítványi vagyon egyik legnagyobb haszonélvezője a volt MNB-elnök fia, Matolcsy Ádám és híres-neves, rongyrázó luxuséletmódot élő baráti köre volt.

Mint korábban kiderül, Matolcsy Ádám a választás előtt Dubajba szállíttatta legértékesebb vagyontárgyait, ő azonban néhány napja valótlannak nevezte az értesülést. Azt is állította, hogy semmilyen formában nem vett részt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványi ügyeiben, és az alapítványi vagyonból semmi sem hiányzik.

Eközben kedden kiderült, hogy a Legfőbb Ügyészség magához vonta a rendőrségtől az MNB ügyében folytatott nyomozását. Magyar Péter erre hamar reagált, és teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy a legfőbb ügyész „megvárta, amíg a jegybank kirablói lelépnek a lopott szajréval, és eközben semmit nem tett ennek megakadályozására”. A leendő miniszterelnök egyúttal jelezte: Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek is vállalnia kell a felelősséget, „május 31-ig tud magától távozni a hivatalából”.