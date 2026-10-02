Vitézy Dávid: Budapesten több mint tíz százalékkal csökkenhet jövőre a szolidaritási adó

Budapest;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;fővárosi önkormányzat;segítségnyújtás;adócsökkentés;szolidaritási hozzájárulás;Magyar Péter;Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa;Kármán András;Tisza-kormány;

2026-10-02 14:51:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter szerint két-három héten belül országosan a megyei jogú városokkal is egyeztetnek, mert mindenhol más-más a helyzet. Az adócsökkentés végső számait a pénzügyminiszter nyújtja majd be a 2027-es központi költségvetési javaslattal együtt.

Jövő évtől országos szinten csökkenti a kormány az önkormányzatokat érintő szolidaritási adót, eredeti nevén hozzájárulást, becsléseik szerint a főváros több mint tíz százalékos csökkenéssel számolhat – jelentette be Vitézy Dávid pénteken Krug Emíla Szinten túl című műsorában. A közlekedési és beruházási miniszter konkrét számokat a többi települési önkormányzat számára még nem tudott mondani. Hozzátette, a kormány két-három héten belül egyeztet a megyei jogú városokkal, hogy a mérték meghatározása egységes logikán alapuljon.

A tárcavezető ugyanakkor kiemelte, egységes csökkentés Magyarországon nem lehetséges, hiszen a főváros és a kerületek több szolidaritási adót fizetnek be, mint az összes vidéki város együttvéve. A tényleges mérték a pénzügyminiszter által benyújtandó 2027-es költségvetési javaslatban szerepel majd.

Vitézy Dávid elmondta, a főváros heteken belül fizetésképtelenné vált volna, mert be kell fizetnie a szolidaritási adót ami több mint 91 milliárd forint, ki kell fizetnie a béreket és a beszállítókat is. – Többek között ezen is segít az az egyszeri 120 milliárd forintos kormányzati segítség, amit a központi költségvetésből kap meg a városháza – utalt a közlekedési és beruházási miniszter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának a Magyar Péter miniszterelnök, Karácsony Gergely főpolgármester Kármán András pénzügyminiszter és saját maga részvételével csütörtökön zajlott első ülésén született megállapodásra.

A miniszter, aki e pozíciója előtt fővárosi önkormányzati képviselő volt, emlékeztetett arra, hogy Karácsony már korábban és többször is elmondta, hogy neki nem önmagában a szolidaritási hozzájárulással van gondja, hanem azzal, hogy főváros nettó befizetővé vált. – Amit az általa és Fővárosi Közgyűlés többsége által is elfogadhatónak tartott költségeken túli befizetése Budapestnek – visszamenőleg az elmúlt öt évre – csaknem 144 milliárd forint. A főváros a megállapodással lezárja a még az Orbán-kormány ellen indított pereket, és mintegy 85 százalékos megtérüléssel számolhat. Budapesten ezzel vége a csődhelyzetnek, egy új korszak kezdődik a főváros életében, stabil és világos pályára kerül az önkormányzat – szögezte le Vitézy Dávid.

Emlékezetes, Magyar Péter őszi országjárásnak első állomásán, szeptember 19-én Pécsen jelentette be, hogy, ha szükséges, a kormány elengedi az önkormányzati szolidaritási adó egy részét. Az ügyben a főváros mellet egyre több vidéki város is pereket indított, júliusban a Fővárosi Ítélőtábla nyilvánította törvénysértőnek a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi formáját, másfél hete pedig az Alkotmánybíróság minősítette alaptörvényellenesnek ezt az adóztatási rendszert.

Megemlítette még, hogy a megállapodás része a városháza működési költségcsökkentése, ami nem jelentheti a bérmegállapodás felmondását, de a közszolgáltatások csökkentését sem. Megemlítette még a BKK fele-fele arányban finanszírozott reigonalizációját és a kerületekkel való legnagyobb vitát kiváltó tételt, a parkolási bevételek egységesítése fővárosnál. Ezt az útfelújításokra kell költeni, mert Budapesten a közutakon ma már tarthatatlan állapotok uralkodnak.