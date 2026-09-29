Horváth Lóránt nagyon aggódna Orbán Viktor helyében, szerinte a volt miniszterelnököt elérheti az aranykonvojügyben zajló nyomozás

Orbán Viktor;nyomozás;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;Horváth Lóránt;

2026-09-29 12:38:00 CEST

Egy ügyészségi feljegyzésben szereplő kijelentés arra utal, hogy az ukrán pénzszállítók elfogásáról a volt kormányfő dönthetett.

Legalább négy további bűncselekmény lehetősége is felmerülhet az aranykonvoj-ügyben, és ezek az eljárások Orbán Viktort is elérhetik - mondta a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában az ukrán pénzszállítók jogi képviselője.

Horváth Lóránt közölte, jelenleg jogellenes fogvatartás miatt van gyanúsítás, a többi általa említett lehetséges bűncselekmény ügyében azonban még nem történt gyanúsítás.

Fürcht Pál nyílt levelére hivatkozva arról beszélt, hogy a választások után indult nyomozás során az ügyészek arra jutottak, hogy az ukrán pénzszállítók elfogására a volt miniszterelnök adott utasítást, és azt is vizsgálták, miként jutott el az elfogásra vonatkozó döntés a végrehajtó szervekhez. A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője azt állította, hogy Orbán Viktor 2026. március 3-án adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukránok két nappal későbbi elfogására.

Az ügyvéd szerint ezt egy ügyészségi feljegyzés is alátámasztja, amely a Terrorelhárítási Központ (TEK) akkori vezetőjének egy belügyi vizsgálaton tett kijelentését rögzíti. Hajdu János a dokumentumban arra utalt, hogy az elfogásról Orbán Viktor dönthetett. Horváth Lóránt ezért úgy véli, az ügy nem kezelhető kizárólag a TEK akkori vezetőjének önálló döntéseként. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) később bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán pénzszállítók ellen pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. Arra a kérdésre, hogy aggódnia kell-e Orbán Viktornak, Horváth Lóránt azt válaszolta: „Mindenképp. Én nagyon aggódnék a helyében.” Hozzátette, szerinte Orbán Viktort is foglalkoztathatja annak lehetősége, hogy a nyomozás elér hozzá.