Horváth Lóránt nagyon aggódna Orbán Viktor helyében, szerinte a volt miniszterelnököt elérheti az aranykonvojügyben zajló nyomozás

Legalább négy további bűncselekmény lehetősége is felmerülhet az aranykonvoj-ügyben, és ezek az eljárások Orbán Viktort is elérhetik - mondta a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában az ukrán pénzszállítók jogi képviselője.
Horváth Lóránt közölte, jelenleg jogellenes fogvatartás miatt van gyanúsítás, a többi általa említett lehetséges bűncselekmény ügyében azonban még nem történt gyanúsítás.
Fürcht Pál nyílt levelére hivatkozva arról beszélt, hogy a választások után indult nyomozás során az ügyészek arra jutottak, hogy az ukrán pénzszállítók elfogására a volt miniszterelnök adott utasítást, és azt is vizsgálták, miként jutott el az elfogásra vonatkozó döntés a végrehajtó szervekhez. A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője azt állította, hogy Orbán Viktor 2026. március 3-án adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukránok két nappal későbbi elfogására.A Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője szerint Orbán Viktor adott utasítást az ukrán aranykonvoj elfogására Előkerült egy újabb feljegyzés, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásáról
Az ügyvéd szerint ezt egy ügyészségi feljegyzés is alátámasztja, amely a Terrorelhárítási Központ (TEK) akkori vezetőjének egy belügyi vizsgálaton tett kijelentését rögzíti. Hajdu János a dokumentumban arra utalt, hogy az elfogásról Orbán Viktor dönthetett. Horváth Lóránt ezért úgy véli, az ügy nem kezelhető kizárólag a TEK akkori vezetőjének önálló döntéseként. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) később bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán pénzszállítók ellen pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. Arra a kérdésre, hogy aggódnia kell-e Orbán Viktornak, Horváth Lóránt azt válaszolta: „Mindenképp. Én nagyon aggódnék a helyében.” Hozzátette, szerinte Orbán Viktort is foglalkoztathatja annak lehetősége, hogy a nyomozás elér hozzá.„Orbán Viktor nem alhat nyugodtan, lesz ő még gyanúsított az aranykonvoj miatt”