Horváth Lóránt: Orbán Viktor meggyanúsítása lenne a következő érdemi lépés az aranykonvojügyben

Orbán Viktor;Hajdu János;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;Horváth Lóránt;

2026-10-02 07:05:00 CEST

Az Ügyvédkör elnöke szerint a rendelkezésükre álló iratokból Orbán Viktor közvetlen érintettsége egyértelműen megállapítható. Úgy véli, hivatali visszaélést, bűnpártolást és felbujtói felelősség lehetőségét is vizsgálni lehetne.

Orbán Viktor meggyanúsítása lenne a következő érdemi lépés az aranykonvojügyben - mondta a Népszava Törésvonal című műsorában Horváth Lóránt ügyvéd.

Kifejtette, ha a volt kormányfővel szemben gyanúsítást közölnének, esetleg őrizetbe vennék és kezdeményeznék a letartóztatását, akkor az aranykonvojjal kapcsolatos személyi hálózat meg fog remegni, és ebben az esetben valóban kiderülhet az igazság. Jelezte, az ügy ebbe az irányba halad.

Szólt arról is, hogy az ügyészségi nyomozás során meghallgatott tanúk, a beszerzett dokumentumok és a körülmények értékelése alapján jutottak arra a következtetésre, hogy Orbán Viktornak közvetlen érintettsége van az ukrán pénzszállítók elleni akció előkészítésében. Azt mondta, kezdetben még ő maga lehetségesnek tartotta, hogy a miniszterelnököt félretájékoztatták, vagy valódi bűncselekmény gyanújáról kapott információt, de állítása szerint a későbbi nyomozati adatok ezt nem támasztották alá. Az ügyvéd szerint az iratokból egy olyan folyamat rajzolódik ki, amelyben előbb született meg a politikai cél, és csak később kerestek hozzá jogi indokot. Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korábbi főigazgatóját jogellenes fogvatartással gyanúsították meg; Horváth Lóránt szerint a nyomozásban 30-40-50 tanút hallgattak meg.

Horváth Lóránt hivatali visszaélést és különböző bűncselekmények bűnpártolását említette olyan lehetséges tényállásokként, amelyek Orbán Viktor esetében szerinte felmerülhetnek. A TEK és a szolgálatok által elkövetett kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggésben felbujtói szerepről is beszélt. A szakértő ugyanakkor azt mondta, jelenleg nehéz pontosan behatárolni, milyen bűncselekmények miatt lehetne felelősséget vizsgálni. A legsúlyosabb lehetőségnek azt nevezte, ha a hatóság a terrorcselekmény gyanúját is megalapozottnak látná.

Az interjúban szóba került egy ügyészségi feljegyzés is, amelyben Hajdu Jánosnak tulajdonított kijelentés szerepel arról, hogy az elfogásról olyan személy döntött, akit nem lehet „belekeverni” az ügybe. Horváth Lóránt elismerte, hogy a dokumentum önmagában nem nevezi meg Orbán Viktort: azt mondta, a feljegyzést készítő ügyész értelmezése szerint a résztvevők számára egyértelmű volt, kire vonatkozik a kijelentés. A szakértő szerint ezt egy későbbi vallomással lehetne megerősíteni.

A bánásmód kérdésében az ügyvéd ennél határozottabb állítást tett. Úgy vélte, nem állítható, hogy Orbán Viktor részletekbe menő utasítást adott volna a bilincselésre, a csuklyázásra vagy az injekciók alkalmazására, de szerinte az akció „erős” és látványos jellegére vonatkozó elvárás a rendelkezésükre álló adatokból megállapítható. Arra is kitért, hogy ennek pontos tartalma az eljárás további szakaszában derülhet ki, ha bizonyos személyek részleteiben beszélnek róla.

Horváth Lóránt az ügyészség jelenlegi működését is bírálta. Véleménye szerint a Legfőbb Ügyészség vezetésének egyes tagjai saját érintettségük miatt akadályozzák a nyomozás előrehaladását. Ezt saját értékeléseként fogalmazta meg, konkrét neveket azonban ebben az összefüggésben nem mondott. Azt állította, hogy azokban az ügyekben történt érdemi előrelépés, amelyekre nagy nyilvánosság nehezedett, ezért az aranykonvojügyben is szükségesnek tartja a nyilvános nyomás fenntartását.

„Az ügyészség jelenlegi vezetőségének bizonyos tagjai az életükért küzdenek. Azért küzdenek, hogy elkerüljék azt, hogy ebbe az ügybe ők belekerüljenek. (…) Tehát nem véletlenül akadályozzák. Hogy ha az ügyészség teljesen pártatlan lenne és teljesen érintetlen lenne ebben az ügyben, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a nyomozás előrébb tartana” - fogalmazott.

Orbán Viktor lehetséges őrizetbe vételéről Horváth Lóránt azt mondta: ha a nyomozás eljutna hozzá, akkor indítványozni fogják, hogy a volt kormányfőt is tartóztassák le.