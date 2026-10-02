Duna;vízszint;aszály;

2026-10-02 18:01:00 CEST

A korábbi rekord 0 centiméter volt, ezt szeptember 9-én rögzítették.

Mínusz 2 centiméter a legalacsonyabb vízállás a Dunán Budapestnél: pénteken délben több órán keresztül mutatott ennyit a Vigadó téri vízmérce - derül ki a hivatalosan közzétett adatokból.

Az adatok szerint a Duna vízállása a Vigadó téri vízmércénél pénteken 11 és 14 óra között mínusz 2 centiméter volt, ez a folyón Budapestnél mért legalacsonyabb vízállás. A Dunán csütörtökön este 18 órakor már regisztráltak mínusz 2 centiméteres vízállást, de pénteken több órán át fennállt ez az állapot.

Péntek délután a folyó vízszintje némileg emelkedett, délután már mínusz 1 centimétert mutatott és az előrejelzés szerint jövő csütörtökig a plusz 1 és mínusz 2 centiméteres sávban fog ingadozni a folyó vízszintje. A korábbi rekord 0 centiméter volt, ezt szeptember 9-én rögzítették, a folyó vízszintje ekkor érte el a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját.

A vízmérce 0 pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, és nem azt jelenti, hogy a folyó medre teljesen kiszáradt, és nem is a tengerszintet jelöli. A 19. században, amikor Magyarországon megkezdődött a rendszeres vízrajzi megfigyelés, az ismert legalacsonyabb vízállásokat vették alapul, majd a 0 pontot ezeknél valamivel mélyebbre helyezték el, hogy a mérce még rendkívül alacsony vízállás esetén is használható maradjon, vagyis a vízszint ne süllyedjen a mérce kezdete alá.

A medrek változásai miatt, a korábbi és későbbi adatok összehasonlíthatósága érdekében, nem a 0 pontokat helyezték lejjebb, hanem negatív mérési tartományú mércetagokkal egészítették ki a vízmércéket - derül ki a Magyar Távirati Iroda (MTI) összesítéséből.