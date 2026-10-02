Ősszel is tovább apad a Duna, a hétvégére Budapestnél mínusz 8 centiméteres vízállás várható

A folyamatos aszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken, szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce 0 pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 centiméteres szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet – írja az Időkép.
Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 centiméterig apad a Duna, itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 centiméteres rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez – teszik hozzá.Nincs vége a szállodahajók kálváriájának, ősszel is gondot okozhat az alacsony dunai vízállás
A meteorológiai portál szerint a helyzet súlyosságát fokozza, hogy a folyó vízgyűjtő területein, különösen az Alpokban és a felsőbb szakaszokon, továbbra sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben megemelhetné a vízhozamot. A tartósan alacsony vízállás nemcsak a kereskedelmi szállításban okoz fennakadásokat, hanem a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek működését is kihívások elé állítja.Az esős időben két nap alatt 23 centimétert nőtt a Duna vízszintje BudapestnélÁtfogó vizsgálatot indít a kormány, hogy kiderüljön, milyen mulasztások vezettek a paksi atomerőmű kritikus helyzetéhezMagyar Péter: A paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét