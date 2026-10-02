hajózás;korlátozás;Duna;paksi atomerőmű;apadás;alacsony vízállás;fenékküszöb;

Ősszel is tovább apad a Duna, a hétvégére Budapestnél mínusz 8 centiméteres vízállás várható

Folyónk vízgyűjtő területére a következő napokban sem érkezhet jelentős csapadék, a hajózás korlátozásával is számolhatunk. Apadás van Paksnál is, de a megépített fenékküszöb miatt az atomerőmű működéséért nem kell aggódni.

A folyamatos aszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken, szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce 0 pontjáig apadt. Az Országos Vízügyi főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a mínusz 8 centiméteres szintet is elérheti a hétvégére. Ez az érték a korábbi negatív rekordnál is alacsonyabb lehet – írja az Időkép

Pakson az előrejelzések szerint várhatóan mínusz 113 centiméterig apad a Duna, itt az augusztusban megépült fenékküszöb miatt a korábbi mínusz 140 centiméteres rekord nincs veszélyben. A rendkívül alacsony vízszint egyre nagyobb korlátozásokat tesz szükségessé a folyami hajózásban, mivel a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez – teszik hozzá.

A meteorológiai portál szerint a helyzet súlyosságát fokozza, hogy a folyó vízgyűjtő területein, különösen az Alpokban és a felsőbb szakaszokon, továbbra sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben megemelhetné a vízhozamot. A tartósan alacsony vízállás nemcsak a kereskedelmi szállításban okoz fennakadásokat, hanem a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek működését is kihívások elé állítja.

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