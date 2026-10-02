hajózás;korlátozás;Duna;paksi atomerőmű;apadás;alacsony vízállás;fenékküszöb;

2026-10-02 10:39:00 CEST

Ősszel is tovább apad a Duna, a hétvégére Budapestnél mínusz 8 centiméteres vízállás várható

Folyónk vízgyűjtő területére a következő napokban sem érkezhet jelentős csapadék, a hajózás korlátozásával is számolhatunk. Apadás van Paksnál is, de a megépített fenékküszöb miatt az atomerőmű működéséért nem kell aggódni.