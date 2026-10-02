Magyar Péter: az NKA-ügy kérdésessé teszi, hogy a fideszes képviselők jogszerűen ülhetnek-e a parlamentben

Kisvárda;Seszták Miklós;Magyar Péter;Hankó Balázs;

2026-10-02 18:08:00 CEST

Úgy véli, április 12. üzenete, hogy „egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa”.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügye és a Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szemben megfogalmazott hűtlen kezelés gyanúja kérdésessé teszi, hogy a fideszes képviselők jogszerűen ülhetnek-e a parlamentben - jelentette ki a miniszterelnök péntek délután Kisvárdán, a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Magyar Péter azt mondta: a Hankó Balázs által vezetett tárca a választások előtt a magyar kultúra egyébként rendkívül üres kasszáját egyszerűen átadta a Fidesznek, a KDNP-nek és a körülöttük sertepertélő celebeknek. A pénzből jutott mindenkinek, aki hajlandó volt részt venni a gyűlöletpropagandában, a magyar emberek megfélemlítésében, félrevezetésében, ellenzéki politikusok vagy civilek lejáratásában - jelentette ki. Értékelése szerint ez egy bűnszervezet volt, egy bűnszövetség, amelyben valószínűleg az egész Fidesz- és KDNP-frakció benne van. Azt mondta: ez tiltott pártfinanszírozás, amely egyrészt bűncselekmény, másrészt megkérdőjelezi azt, hogy az a pár fideszes képviselő, aki nyerni tudott, ilyen-olyan csalásokkal, ott ülhet-e ma jogszerűen a magyar parlamentben.

Szólt arról is, hogy április 12. üzenete, hogy „egyetlen politikus sem lehet soha többé egy város, egy település, vagy akár egy választókerület tulajdonosa”. Mint mondta, a város vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem a Fideszé, nem is a Tisza Párté, hanem az itt élő embereké, és a tavaszi választás eredményeként említette, hogy ez soha többé nem lesz másként. Magyar Péter kiemelte: helyi jelöltjük, Dicső Viktória ehetetlen körülmények között is, óriási ellenszélben, abban a megfélemlítésben, ami ezt a térséget jellemezte, kétszer annyi voksot szerzett, mint az azóta letartóztatásban ülő fideszes riválisa, Seszták Miklós.

Kitért arra is, hogy teljesen felesleges vagy túlárazott beruházások valósultak meg Kisvárdán, valódi gazdasági fellendülést a térségbe nem hoztak, valódi munkahelyeket nem teremtettek, de valakik ezekből mind jól jártak. Az utóbbi években Kisvárdára és a szűk környékére sok tízmilliárd magyar adófizetői forint érkezett, és ezt az óriási összeget nagyon rosszul, leginkább saját magukra költötték el a NER-es oligarchák, a helyi maffia tagjai - mondta.