Nincs női rap, Sisi-rap van – új albumával érkezett Sisi a Budapest Parkba

Közel három évvel első, Sistahood című nagylemeze után, második önálló Budapest Park-koncertje előtt néhány nappal Sisi megjelentette új albumát. Az Abszolút Queendom popkulturális utóvédharc a szakmai elvárásokkal és a megfelelési kényszerrel szemben – paradox módon éppen ezek szolgáltatták hozzá az alapanyagot is. A lemez alig több mint fél órájában steril faragatlanság és dohos könnyedség keveredik temérdek zaklatott harmóniával. Azoknak, akik kevésbé járatosak a hiphop világában: az album olyan, mint a baráti társaság legviccesebb tagja, akiről előbb-utóbb kiderül, hogy humorral üti el az őt marcangoló, egyre gyülemlő feszültséget.
Sisit mindössze huszonhárom évesen, 2022-ben fedezte fel magának a zenei színtér a Yalla című dalával. Egy gyorsan feltörekvő, népszerű magyar előadó esetében most rendszerint felsorolás következne arról, hogy nem sokkal később jöttek a kislemezek (Sistematiik), az első kisebb, majd nagyobb fellépések (Sziget, Budapest Park), az első együttműködések már befutott előadókkal (Krúbi), az első díjak (Artisjus). Ezeket a lépcsőfokokat Sisi mind végig is járta, közben azonban pályájának tetemes része arról is szólt, hogyan próbálja a szakma a maga számára értelmezhető keretek közé szorítani.
Beszédes, hogy már 2022-ben megszületett a Rappelj jobban című dala, amely az éppen csak pislákoló karrierje kezdetén a vele szemben támasztott elvárásokról szólt. Ugyanebből az évből említhető a MagasLow is, amelyben a megalkuvást nem tűrő előadó kipécézéséről beszél. Mivel a szakma egyelőre nem talált hozzá értelmezési keretet, évekig maradtak a „női Krúbi” és a „női rapper” címkék. Ha mindez nincs, megkockáztatom, az Abszolút Queendom soha nem készül el. De ahogy mondani szokás: ilyen ez a popszakma.
Az új album ugyanakkor nem egy elcsépelt csattanó egy egészen kiszámítható fejezet végén. Inkább késleltetett reakció, összerendezett jegyzet: mindarról, amiről az Abszolút Queendom szól, Sisi már pályája kezdete óta beszél. Hol hosszasan, interjúkban, hol néhány másodperces videókban a közösségi médiában, hol a komfortzónáján kívül, szakmai kerekasztalokon. Lényegében mindegy, mennyi ideje volt rá, az üzenete végig egyértelmű maradt: a kreativitást kilúgozó megfelelési kényszerről, a szorongató, kötelezőnek mondott mérföldkövekről és arról az elcsépelt, becsmérlően használt címkéről beszélt, hogy „női rapper”.
Az Abszolút Queendom hangzásvilágában több az old school, kevesebb a drum ’n’ bass, az egésznek pedig néhol a rock ad némi karcosságot. A dalok közül csak a We Just Wanna Party lóg ki, nagyjából az album felénél. Ez lényegében pillanatnyi kitekintés a széles világra: a fegyveres konfliktusok okozta szorongás mellett jut benne egy beszólás Donald Trumpnak és az amerikai bevándorlásügyi hivatalnak is. Összességében azonban ez Sisi kísérletezése a rappel, az előző album, a Sistahood lüktető elektronikus zenei aláfestéséhez képest bólogatósabb megszólalással. Mindez teljes valójában életre kelt csütörtök este a Budapest Parkban.
Ha már röpke kitekintés a világra: az amerikai blockbusterek egyik idegesítő sajátossága mostanában, hogy a készítők mintha úgy gondolnák, nem kell foglalkozni olyan kis „semmiségekkel”, mint az összetett történet, ha minden pénzt ellocsolnak a látványra. A népszerű magyar előadók körében is szinte elvárássá vált, hogy minél nagyobb közönség előtt és minél nagyobb színpadon lépnek fel, annál többet áldozzanak a látványra.
A csütörtök esti koncerten is volt többek között hatalmas, fortyogó üst, rózsaszín konfetti, drag queenek, a halloweeni stílushoz és dress code-hoz pedig koporsó is dukált. Végül mégis háttérbe szorult az egész látványvilág, mert mindennél erősebben hatott az, amit Sisi mondani akart: nincs női rap, Sisi-rap van. Abszolút inverz blockbuster.
Ezt húzta alá az este komótos kezdése, az újragondolt korábbi slágerek – például a Manifesto egészen csodálatos, lassú verziója –, a közös produkciók Bongorral, Krúbival és Péterfy Borival, majd a nagy finálé, amelyben Krúbi koronát helyezett a rapper fejére. És ezt erősítette a dalok közötti folyamatos kapcsolatteremtés a közönséggel, sőt az előfellépők kiválasztása is: Sisi a Girlhoodot és Lenkke_-t hívta meg maga elé. Ezzel kifejezetten az volt a szándéka, hogy feltörekvő női előadókat támogasson.
Infó: Sisi – Abszolút Queendom. Budapest Park, 2026. október 1.Sisi: Mindenki tudja, hogy mi a helyzet Magyarországon, ezt már nincs hová fokozniNemcsak a magyar rap egyik legfontosabb előadója, annak egyik fokmérője is már Sisi