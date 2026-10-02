Nincs női rap, Sisi-rap van – új albumával érkezett Sisi a Budapest Parkba

koncert;zene;Budapest Park;Sisi;

2026-10-02 18:17:00 CEST

Fortyogó üst, rózsaszín konfetti és koronázás is jutott Sisi második önálló Budapest Park-koncertjére, mégis az vitte az estét, amit a rapper mondani akart. Az Abszolút Queendom című új albumán is azokat az elvárásokat veszi célba, amelyekkel pályája kezdete óta próbálják keretek közé szorítani.

Közel három évvel első, Sistahood című nagylemeze után, második önálló Budapest Park-koncertje előtt néhány nappal Sisi megjelentette új albumát. Az Abszolút Queendom popkulturális utóvédharc a szakmai elvárásokkal és a megfelelési kényszerrel szemben – paradox módon éppen ezek szolgáltatták hozzá az alapanyagot is. A lemez alig több mint fél órájában steril faragatlanság és dohos könnyedség keveredik temérdek zaklatott harmóniával. Azoknak, akik kevésbé járatosak a hiphop világában: az album olyan, mint a baráti társaság legviccesebb tagja, akiről előbb-utóbb kiderül, hogy humorral üti el az őt marcangoló, egyre gyülemlő feszültséget.

Sisit mindössze huszonhárom évesen, 2022-ben fedezte fel magának a zenei színtér a Yalla című dalával. Egy gyorsan feltörekvő, népszerű magyar előadó esetében most rendszerint felsorolás következne arról, hogy nem sokkal később jöttek a kislemezek (Sistematiik), az első kisebb, majd nagyobb fellépések (Sziget, Budapest Park), az első együttműködések már befutott előadókkal (Krúbi), az első díjak (Artisjus). Ezeket a lépcsőfokokat Sisi mind végig is járta, közben azonban pályájának tetemes része arról is szólt, hogyan próbálja a szakma a maga számára értelmezhető keretek közé szorítani.

Beszédes, hogy már 2022-ben megszületett a Rappelj jobban című dala, amely az éppen csak pislákoló karrierje kezdetén a vele szemben támasztott elvárásokról szólt. Ugyanebből az évből említhető a MagasLow is, amelyben a megalkuvást nem tűrő előadó kipécézéséről beszél. Mivel a szakma egyelőre nem talált hozzá értelmezési keretet, évekig maradtak a „női Krúbi” és a „női rapper” címkék. Ha mindez nincs, megkockáztatom, az Abszolút Queendom soha nem készül el. De ahogy mondani szokás: ilyen ez a popszakma.

Az új album ugyanakkor nem egy elcsépelt csattanó egy egészen kiszámítható fejezet végén. Inkább késleltetett reakció, összerendezett jegyzet: mindarról, amiről az Abszolút Queendom szól, Sisi már pályája kezdete óta beszél. Hol hosszasan, interjúkban, hol néhány másodperces videókban a közösségi médiában, hol a komfortzónáján kívül, szakmai kerekasztalokon. Lényegében mindegy, mennyi ideje volt rá, az üzenete végig egyértelmű maradt: a kreativitást kilúgozó megfelelési kényszerről, a szorongató, kötelezőnek mondott mérföldkövekről és arról az elcsépelt, becsmérlően használt címkéről beszélt, hogy „női rapper”.

Az Abszolút Queendom hangzásvilágában több az old school, kevesebb a drum ’n’ bass, az egésznek pedig néhol a rock ad némi karcosságot. A dalok közül csak a We Just Wanna Party lóg ki, nagyjából az album felénél. Ez lényegében pillanatnyi kitekintés a széles világra: a fegyveres konfliktusok okozta szorongás mellett jut benne egy beszólás Donald Trumpnak és az amerikai bevándorlásügyi hivatalnak is. Összességében azonban ez Sisi kísérletezése a rappel, az előző album, a Sistahood lüktető elektronikus zenei aláfestéséhez képest bólogatósabb megszólalással. Mindez teljes valójában életre kelt csütörtök este a Budapest Parkban.

Ha már röpke kitekintés a világra: az amerikai blockbusterek egyik idegesítő sajátossága mostanában, hogy a készítők mintha úgy gondolnák, nem kell foglalkozni olyan kis „semmiségekkel”, mint az összetett történet, ha minden pénzt ellocsolnak a látványra. A népszerű magyar előadók körében is szinte elvárássá vált, hogy minél nagyobb közönség előtt és minél nagyobb színpadon lépnek fel, annál többet áldozzanak a látványra.

A csütörtök esti koncerten is volt többek között hatalmas, fortyogó üst, rózsaszín konfetti, drag queenek, a halloweeni stílushoz és dress code-hoz pedig koporsó is dukált. Végül mégis háttérbe szorult az egész látványvilág, mert mindennél erősebben hatott az, amit Sisi mondani akart: nincs női rap, Sisi-rap van. Abszolút inverz blockbuster.

Ezt húzta alá az este komótos kezdése, az újragondolt korábbi slágerek – például a Manifesto egészen csodálatos, lassú verziója –, a közös produkciók Bongorral, Krúbival és Péterfy Borival, majd a nagy finálé, amelyben Krúbi koronát helyezett a rapper fejére. És ezt erősítette a dalok közötti folyamatos kapcsolatteremtés a közönséggel, sőt az előfellépők kiválasztása is: Sisi a Girlhoodot és Lenkke_-t hívta meg maga elé. Ezzel kifejezetten az volt a szándéka, hogy feltörekvő női előadókat támogasson.

Infó: Sisi – Abszolút Queendom. Budapest Park, 2026. október 1.