Elfajult az erőszak, hétfőn a franciaországi iskolák mintegy 15 százalékában inkább felfüggesztik az oktatást

Franciaország;felfüggesztés;erőszak;iskolák;tanítás;

2026-10-05 06:53:00 CEST

78 tanár és más iskolai dolgozó sebesült meg a zavargások kezdete óta.

A francia középiskolák mintegy 15 százalékában részben vagy teljesen felfüggesztik hétfőtől a tanítást. Az erőforrás- és tanárhiány miatt két hete tartó tiltakozó diákmozgalom alatt 24 intézményt felgyújtottak vagy megrongáltak - közölte vasárnap Édouard Geffray oktatási miniszter.

Az állami fenntartású 3400 középiskola közül 400 és 500 közötti azok száma, ahol már pénteken felfüggesztették a tanítást, és valószínűleg hétfőn is ennyiben felfüggesztik, de a tanítás fokozatosan, részben újraindul - mondta a tárcavezető a France 2 köztévé és a France Inter közrádió közös műsorában, hozzátéve, hogy 78 tanár és iskolai dolgozó sebesült meg a zavargások kezdete óta.

A tanítás felfüggesztése azokban az iskolákban lép életbe, ahol a biztonsági feltételek nem teljesülnek például anyagi okokból vagy azért, mert a dolgozók a demonstrálók közvetlen célpontjává válnak - hangsúlyozta Édouard Geffray, aki szerint egyes helyeken szélsőbaloldali aktivisták beszivárogtak a középiskolások tiltakozó mozgalmába, rátelepedtek arra, és rendkívül erőszakosak voltak az elmúlt héten. – Nagyon egyértelmű, hogy ez veszélyt jelent a munkatársainkra és a diákjainkra is. 78-an sérültek meg az oktatók közül, ilyet még soha nem láttunk. Szándékosan támadták meg őket, azért, mert az oktatási minisztérium alkalmazásában állnak - mondta a miniszter.

A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját: az intézménybe szerdán három új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.

Az eleinte a nagyvárosok elővárosainak középiskoláiban elterjedt tiltakozás pénteken már a nagyobb és közepes városok belsőbb kerületeit is érintette. Pénteken a középiskolák helyzetét országszerte feszültségek jellemezték.

Laurent Nunez belügyminiszter szombaton azt közölte, hogy a demonstrációk országszerte 735 tanintézményt érintettek, 158-ból pedig erőszakcselekményeket is jelentettek, például tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, kukákat borogattak és gyújtottak fel. Csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe, hétfő óta ötezernél jár a számuk.

A diákszervezetek pénteken a tiltakozás folytatására szólítottak fel "konkrét intézkedések" hiányában, de elhatárolódtak az erőszakos cselekményektől.

A középiskolások több emberi és pénzügyi forrást követelnek az állami oktatás számára, a tanárhiány megszüntetésére, az elhanyagolt épületek felújítására vagy a túlzsúfolt órarendek enyhítésére.