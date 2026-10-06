Úgy vélik, a főigazgató viselkedése megszegi az Operaház jelenlegi etikai kódexét.
A Don Giovanni-előadást és Máté-passió hangversenyt már zenekari és énekkari részvétellel tartják meg.
Kiterjesztik az előadóművészek mellett az alkotóművészekre is, és meghosszabbítják a határidőt.
Franciaországban az intézmények azt remélték, a járvánnyal túl vannak a nehezén. Az energiaválság miatt azonban ismét a megszűnés szélére sodródtak.
A patinás operaházban megszabadulnak a „felesleges elemektől”.
Az Andrássy úti épület tetőszerkezetének széle gyulladt meg mintegy 7 méter hosszan, 1 méter szélességben. Mire a tűzoltók kiértek, az ott dolgozók eloltották a lángokat.
Nemrégiben a MOME animáció szakjának végzősei egy pár perces rövidfilmben is megemlékeztek Ady és a szfinx anekdotájáról.
A jövő héten két előterjesztés is kerül a kabinet asztalára az újabb költségekről.
Klebelsberg kultuszminiszter úr a napok óta vajúdó kérdés legkényelmesebb megoldását választotta: kidobta a nagyobb darab kenyeret kívánó zenészeket
Minden már megszerezett engedélyt, megkötött szerződést át kellene adniuk.
Az Andrássy úti épület hivatalosan 2019 őszén nyílhat meg. Felújítás miatt leállhat az Erkel Színház.
Szmoking, egyenruha, abroncsos szoknya – 624 millió forintba kerül a Magyar Állami Operaház jelmezbeszerzése. Az intézmény nemrég hétmilliárd forintnyi kormányzati támogatást is kapott.
Tűz keletkezett Budapest VI. kerületében, az Operaház tetőszerkezetében, írja a Katasztrófavédelem. A tüzet sikerült megfékezni, az első hírek szerint senki sem sérült meg.
A 2017. október 28-ra közösen kiadott sztrájkfelhívás alapján tartott sztrájk jogszerű lett volna - jelentette be a Magyar Állami Operaháznál sztrájkot hirdető három szakszervezet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése alapján.
Az Operaháznál képviselettel rendelkező mindhárom szakszervezet a mai napon sztrájkot hirdetett, Giacomo Meyerbeer: A hugenották című operájának tervezett bemutatójának időpontjára - tudatják közleményükben az érdekképviseletek.
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház jelenlegi direktora tovább szeretné vezetni az intézményt.
Pályázatot hirdetett a Magyar Állami Operaház (MÁO) főigazgatói posztjának betöltésére az emberi erőforrások minisztere, mivel a jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter mandátuma 2018 januárjában lejár.
Az Operaház Nietzsche nevére keresztelt bérletet is kínál. Akadt, aki felháborodott ezen. Ókovács Szilveszter, az intézmény igazgatója és Karinthy Márton, a Karinthy Színház vezetője viszont úgy látja, túldramatizált a probléma felvetése.