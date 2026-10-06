Őrsi Gergely: Aki engem a polgármesterségem idején megkeresett korrupciós ajánlattal, azt már akkor kiraktam az utcára, ha utalgatni kezdett erre

korrupció;vesztegetés;házi őrizet;Őrsi Gergely;

2026-10-06 11:09:00 CEST

Budapest II. kerületének a polgármestere szerint egyetlen vallomás áll az ő szavaival szemben.

Összesen 290 millió forintnyi vesztegetés elfogadásával gyanúsítják, de teljesen alaptalanul – erről beszélt a HVG-nek adott interjúban a börtönből a múlt héten házi őrizetbe került Őrsi Gergely, aki állítja, egyetlen vallomás áll az ő szavaival szemben.

A vádalku során született vallomásban több olyan szürreális részlet szerepelt, amelynek alapján az ember akár egy örkényi novellában is érezhetné magát, ilyen például ez a vécépapír-gurigás rész is. Az egyik legszürreálisabb az az állítás volt, amely szerint százmilliókat vettem át, pedig soha nem történt ilyen. Azt is állítják, hogy a pénzből balatoni nyaralót vettem, pedig ez az ingatlan az 1960-as évek óta a családom tulajdonában áll – fogalmazott a II. kerületi polgármester. Ezzel arra a felvetésre reagált, hogy az ügyészség megalapozott gyanúja szerint 2021-ben 70 millió, 2022-ben 90 millió, 2023-ban pedig 100 millió forintnyi vesztegetési pénzt adtak át neki, az utolsó években pedig az egyik budapesti hotel bezárt mellékhelyiségében, vécépapír-tekercsek mögé rejtették a különböző összegeket. Hozzátette, őszintén reméli, hogy egy kívülről zárható vécé nem menne át a katasztrófavédelmi ellenőrzésen egy vendéglátóhelyen.

Őrsi Gergely közölte, sem elektromos jachtja, sem pomázi nyaralója nincs, „nem szeretném megsérteni a pomáziakat, és tudom milyen irányban található a város, de a letartóztatásom ideje alatt a zárkatársaimtól kérdeztem meg, milyen települések szomszédságában helyezkedik el”.

Kellemetlen erről az egészről magyarázkodnom, mert ami a vagyonbevallásomban van, az teljes egészében fedi a valóságot

– jelentette ki. Kitért arra is, hogy utoljára polgármestersége előtt nyolc évvel vett egy ingatlant hitelre, ezt a tartozást nemrég fizették vissza teljesen. – Ezt az ingatlant zár alá vették, és a bankszámlámat is zárolták. Utóbbi miatt annak a lakásnak a hitelét is nehezen tudtam fizetni, amelyben most lakunk. Több hétbe telt, mire egyeztettünk közjegyzővel és bankkal, hogy helyettem a feleségem számlájáról is lehessen törleszteni a tartozást, különben akár végrehajtás alá is kerülhetett volna az ingatlan – jegyezte meg.

A polgármester kijelentette,

az ügyvédei tájékoztatása szerint ellene csak Z. Zsolt szavai alapján fogalmazták meg a gyanút.

– Ő eredetileg 2024-ben tett vallomást, és ezt többször módosította. Később azt ígérték neki, hogy ha ellenzéki politikusokra vall, akkor egy másik ügyben hamarabb szabadulhat, kisebb büntetést kap és kisebb lesz a vagyonelkobzás mértéke is. Ezt nem én állítom, hanem Z. Zsolt maga ismeri el a vallomásában – mondta. Majd megjegyezte, azt, hogy Z. Zsolt korrupciós kapcsolatot alakított-e ki mással más kerületben, illetve rá hivatkozva kért-e pénzeket mástól, nem tudja. – Az is biztos, hogy az ügyészség is vizsgálta a kerület közbeszerzési eljárásait, és mindent rendben talált, nyoma sincs a korrupcióra utaló túlárazásoknak vagy szabálytalanságoknak – szögezte le.

Kérdésre válaszolva úgy vélte, „az igazságszolgáltatáshoz köthető ember” ajánlhatta az említett alkut,

persze azt is elismerte Z. Zsolt, hogy akik ezt ajánlották, nem tartották be a szavukat, így a másik ügyben nem kötöttek vele vádalkut, csak ebben az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált eljárásban.

Állítja, se hangfelvétel, se fénykép, se videó nem készülhetett, ami alátámasztaná ellene a gyanút, és úgy fogalmazott,

aki engem a polgármesterségem idején megkeresett korrupciós ajánlattal, azt már akkor kiraktam az utcára, ha utalgatni kezdett erre.

Az interjúban Őrsi Gergely arról is beszélt:

ismeretségi viszonyban volt Z. Zsolttal, ezt soha nem tagadta. „Ő egyébként előbb volt a kerületi közélet szereplője, mint én, nagyjából 25-30 éve aktív. Z. Zsolt szerintem egy mindenkivel jóban lenni akaró, társaságba járó ember, aki magát jól informáltnak állította be.”

a parkfenntartásos történet különösen rosszul esik neki, nemcsak a korrupciós vád miatt, hanem azért is, mert ezt tekinti az egyik legfontosabb küldetésének polgármesterként. „Mi hoztuk létre a legtöbb új zöldterületet a fővárosban a virágosítással, mégis emiatt kerültem letartóztatásba.”

találkozott Láng Zsolttal és Z. Zsolttal hármasban, de önkormányzati ügyekről, vagy bármilyen jövőbeli témáról soha nem egyeztettek. „Inkább egyfajta ventilláció volt, aki ismeri kapcsolatomat az elődömmel, tudja, hogy nehezen bírnánk ki öt percet egy helyen. Ez szintén szerepel tanúvallomáskban. A gyanúsítást követően egyébként megkaptam az óbudai ügy anyagát is, és annak alapján úgy látom, hogy egy vádalkuval megpróbálják azt kiterjeszteni más kerületekre is.”

„kár lenne tagadni, hogy életem legrosszabb négy hónapja van mögöttem. Bent az ember megismeri az emberségesség és az embertelenség minden skáláját.” Hivatalos panaszt csak azzal kapcsolatban tett, hogy nem láthatta a családját, valamint hogy korlátozták az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését.