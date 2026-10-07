Ellátási „sivatagba” kerülnek a pszichiátriai gondoskodást igénylő gyerekek

gyermekvédelem;pszichiátria;gyermekbántalmazás;nevelőszülők;Gyurkó Szilvia;

2026-10-07 14:30:00 CEST

Nyolc megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, pedig sok 6-8 éves gyereknek lenne szüksége szakemberre – mondta Gyurkó Szilvia az SOS Gyermekfalvak által szervezett szakmai tanácskozáson.

Összesen nyolc megyében egyáltalán nincs gyerekpszichiáter, de ahol vannak, ott sem biztos, hogy jó kezelést kapnak a fiatalok, sokat túlgyógyszereznek a szakemberek, ami egyértelműen a probléma kényelmi kezelése. Többek között ezt mondta Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár A Tabuk nélkül: Krízisben a magyar gyermekvédelem? című szakmai találkozón. Az SOS Gyermekfalvak az állami gondoskodásban élő gyermekek napján, október 7-én párbeszédre hívta az ágazati döntéshozókat, szakembereket és civil szervezeteket, melyen a gyermekbántalmazási ügyekről, a kórházban rekedt csecsemőkről, az alacsony bérezésről, a drasztikus szakember-fluktuációról és a túlterhelt nevelőszülői hálózatról is tanácskoztak.

A résztvevők által előre feltett kérdéseire válaszolt, amikor arról beszélt, a 6-8 éves gyerekek között is vannak, akik már súlyos pszichiátriai problémákkal küzdenek. A szociális minisztérium az egészségügyi tárcával már egyeztet arról, miként lehet a szolgáltatások számát bővíteni, az ellátási „sivatagban” segíteni a gyerekeknek. A kezeléseket nehezíti, hogy jelenleg túl későn és túl kevesen érkeznek a szakmába, kevés a szakember. Ösztöndíjjal támogatnák az egyetemen a fiatalokat arra, hogy a gyermekvédelem iránt köteleződjenek el. Megugrott a pszichiátriai problémával küzdő, túlgyógyszerezett gyerekek száma.

A nevelőszülő szolgáltatásról is beszélt: nincs optimális gyereklétszám egy nevelőszülői családban, de szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyerekeket, ahol hely van. Oda kell, ahol a szükségleteinek megfelelő ellátást kapja. A nevelőszülői alkalmassági vizsgálattal összefüggésben elmondta:

a belügyi, revízió jellegű vizsgálaton már most változtattak, észszerűsítették, gyorsították, egyedileg is tudnak priorizálni, ezzel a lehetőséggel azok élhetnek, akik már régóta várnak a döntésre.

Speciális terápiás otthonok nyílnak, erre 9,5 milliárd forintot fordít első körben a kormány. Olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják ezt a pénzt, ahol speciális szükségletű gyerekeket helyeznek el, akiknek pszichológiai, pszichiátriai problémáik vannak. A gyermekszegénység felszámolása érdekében tárcán belüli és tárcák közötti együttműködésre van szükség, például a lakhatási válság megoldása érdekében.