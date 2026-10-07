Nyomozás indult az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében

nyomozás;kartellgyanú;augusztus 20.;Radnai Márk;

2026-10-07 14:45:00 CEST

Gyanús körülmények közt nyerte el a pályázatot egy kormányközeli cég.

Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban - írja a 24.hu a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) válasza alapján.

A közbeszerzésről korábban sajtóértesülések alapján derült ki, hogy a nyertes céghez köthető szereplők már a pályázat kiírása előtt foglalkoztak a program előkészítésével. Az eljárást egy volt országgyűlési képviselő is kifogásolta. Hadházy Ákos azt állította, hozzá került a rendezvény előkészítéséről szóló teljes levelezés, és szerinte a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták.

A levelezéssel kapcsolatban egy kormánybiztos neve is felmerült. Hadházy Ákos szerint Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, ezért „mindenről tudott”. A kormánybiztos ezt követően azt írta, hogy nem vett részt a rendezvény szervezésében, a levelek tartalmáról pedig a sajtóból értesült. Radnai Márk ezzel tagadta, hogy részt vett volna a szervezésben.

Feljelentést tett a Mi Hazánk Mozgalom elnöke is. Toroczkai László közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz.

A levelezés alapján a pályázaton a Tisza rendezvényszervező cége, a Hardrock Kft. nyert. Toroczkai László azt írta, hogy a párt korábbi rendezvényigazgatója már június 16-án az augusztus 20-i rendezvényről levelezett. Zelcsényi Miklós esetében ez a közbeszerzés kiírása előtti időpont volt. A Belügyminisztérium korábban vizsgálatot rendelt el a sajtóban megjelent információk tisztázására, ennek eredményéről a cikk szerint még nem érkezett hír.