Vitézy Dávid: Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót is érintő bejelentések várhatók az építőipari közbeszerzésekkel kapcsolatban

autópálya;Vitézy Dávid;Mészáros Lőrinc;koncesszió;Szíjj László;

2026-10-07 15:30:00 CEST

A Magyar Közút elkezdi bővíteni építőipari kapacitásait, miközben a tárca költségvetési mozgástere 2027-ben több száz milliárd forinttal javulhat.

A NER egyes emblematikus vállalkozóihoz köthető cégeknél korábbi közbeszerzések súlyos szabálytalanságának gyanúját látják, és a következő hetekben lépni fognak - mondta a 24.hu Della című podcastműsorában a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid közölte, a várható bejelentések Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót is érintik, a feltárt jogi visszaélések pedig később akár az építőipari közbeszerzési eljárásokból is kizárhatják az érintett vállalatokat. Az állami építőipari kapacitások növeléséről már egyeztetnek a Magyar Közút Zrt.-vel. Vitézy Dávid közölte: az állami kapacitások bővítésének célja, hogy egyes feladatokat és kisebb útfelújításokat saját körben tudjanak ellátni. A közbeszerzéseknél a kisebb magyar cégek mozgásterét is növelnék, például azzal, hogy a referenciáknál nem minden esetben a legszigorúbb feltételeket szabnák. A tárca költségvetési mozgástere 2027-ben több száz milliárd forinttal javulhat, elsősorban az uniós források beérkezésével. Ebből a vasúti infrastruktúra fejlesztésére is jut, a közúti beruházások közül pedig a mohácsi hidat be kell fejezni, az M49-es utat tovább építik a határ felé, az M1-es felújítását pedig folytatják.

Az idei költségvetési hiány a közlés szerint közelebb lesz a 7,5 százalékhoz, mint a 7 százalékhoz. A 2027-es hiánynál azon dolgoznak, hogy az érték inkább az 5 százalékhoz legyen közelebb, mint a 6-hoz. A költségvetés tervezetét még több körben tárgyalja a kormány, október végén kerül a Költségvetési Tanács elé, a parlament pedig decemberben dönt majd róla.

Mint lapunk korábban beszámolt róla, Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégei évek óta a legnagyobb értékű állami közbeszerzések nyertesei közé tartoznak. A Transparency International Magyarország 2025-ben közzétett elemzése szerint a vizsgált három évben Mészáros Lőrinc érdekeltségei nyerték el a legtöbb közbeszerzést, míg Szíjj László hét cége összesen 758 milliárd forintnyi megbízáshoz jutott; ebből a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. mintegy 204 milliárd forintot vitt el. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a több évre szóló keretmegállapodások csökkenthetik az átláthatóságot és hosszabb időre korlátozhatják a versenyt.

A két üzletember érdekeltségeihez kötődő autópálya-koncesszió ügyében 2025-ben az Európai Bizottság is kifogást emelt: álláspontja szerint a 35 éves szerződés odaítélésekor sérülhettek az uniós közbeszerzési szabályok, ezért kötelezettségszegési eljárásban kiegészítő felszólító levelet küldött a magyar kormánynak.