A földjeink után az erdeink is "haveri kézbe" kerülhetnek

Eladhatják az állami erdészeteket is, az állami földek után. Ezt ugyan tagadja a kormányzat, de az állami földekről is azt mondta még néhány éve is Orbán Viktor miniszterelnök, hogy azok nem eladók. Ellenzéki politikusok szerint a privatizáció előkészítésére utalhat hét erdészet vezetőjének jelentős fizetés emelése.