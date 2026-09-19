Fischer Iván mesél nekünk Mozart, a zenekar, az énekesek segítségével. Nem törekszik monumentalitásra. Hozzánk átvitt értelemben közel hajolva akar elregélni egy csaknem létfontosságú történetet.
Fontos filozofikus és morális témákat is felvet Mozart A varázsfuvola című előadása a Szentmargitbányai Kőfejtőben, de végül a látvány diadalmaskodik.
Nem szeretnénk, hogy a zenekar tagjai egyfolytában csak frakkban ücsörögjenek a koncertteremben, ezért továbbra is minél több helyre ki fogunk települni, minél több helyre elvisszük majd a zenét – mondta Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója. Az együttes eddig is játszott idősek otthonában, templomokban, zsinagógákban, az ilyen jellegű projektek folytatódnak és a zenekar a közösségi heteinek számát felemeli háromra.
Érdekesen megkettőződnek a szereplők Mozart remekművében, A varázsfuvolában, a Fischer Iván által rendezett, és vezényelt, rangos nemzetközi gárdával előadott produkcióban, a Művészetek Palotájában. Igencsak erény, hogy a világ tíz legjobb zenekara közé sorolt Budapesti Fesztiválzenekar tagjai ülnek az árokban. Aztán lassacskán eltűnnek onnan…
Mint kamaraszínház A varázsfuvola előadásával nyílt meg a Zeneakadémia egykori kisterme, amit a nagy karmesterről, Solti György Kamarateremnek kereszteltek. Az egykori lepusztult, megszürkült helyiségből freskókkal, szép csillárokkal díszített kamaraszínház lett, ami zenekari árkot, vasfüggönyt is kapott.