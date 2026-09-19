A Fesztiválzenekar a Hősök terén

Nem szeretnénk, hogy a zenekar tagjai egyfolytában csak frakkban ücsörögjenek a koncertteremben, ezért továbbra is minél több helyre ki fogunk települni, minél több helyre elvisszük majd a zenét – mondta Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója. Az együttes eddig is játszott idősek otthonában, templomokban, zsinagógákban, az ilyen jellegű projektek folytatódnak és a zenekar a közösségi heteinek számát felemeli háromra.