Fél évszázada egy adótrükkel és tőzsdei manőverrel az IT-szektor egyik legnagyobb popkulturális ikonját hozták létre. Az ügylet a csőd széléről a techvilág csúcsára repítette azt a vállalatot, amely végül az asztalra tette a Commodore 64-et, majd a rossz menedzsment és a jövőkép hiánya miatt alig egy évtizeddel sikerei csúcsa után lényegében el is tűnt onnan.
A kabinet mintegy 100 milliárd forint extra bevételt remél a globális minimumadóból. Mivel pont a legnagyobbakat nem is érinti a kvázi emelés, kérdéses, hogy befolyik-e a remélt pénz.
A kormány harcol a multik alacsony adójáért, pedig nem ez lenne az ország érdeke.
Az elsöprő többséggel elfogadott jelentés javaslatot tesz többek közt egy európai pénzügyi rendőrség és egy európai pénzmosás elleni szervezet felállítására is. Hat másik uniós tagállamot is elmarasztaltak.
Lekerült nyolc ország kedden az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított, korábban még tizenhét államot tartalmazó feketelistájáról, amelyet kevesebb mint két hónappal ezelőtt hagytak jóvá.
Magyar szereplők is felbukkannak abban a 13,4 millió dokumentumot tartalmazó adatbázisban, amely nemrég került nyilvánosságra, s összesen 19 adóparadicsom adatait tartalmazza.
Az Európai Parlament a mai napon szavaz a TAXE II, adóügyi különbizottság jelentéséről, amely az Unión belüli adócsalások, adóelkerülések, és agresszív adótervezés gyakorlatait vizsgálta, valamint konkrét javaslatokat fogalmazott meg a Bizottság, illetve a tagállamok felé.