Adótörvény - "A gazdagokat segítik, a szegényeket büntetik"

Míg Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára család- és vállalkozásbarátnak nevezte a kormány parlament elé beterjesztett adócsomagját, az ellenzék nem volt úgy elragadtatva a javaslattól. Az MSZP az adóemelés kormányának nevezte a kabinetet, az LMP szerint a kormány ragaszkodik "a gazdagokat segítő, a szegényeket büntető egykulcsos adóhoz. A javaslat általános vitáját megnyitó expozéjában a Jobbik és a KDNP is felszólalt.