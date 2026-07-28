Eltöröltek néhány kisadót, nehezebb lesz adót elkerülni a NER-huszároknak, illetve 298 milliárdot vissza kell téríteni az Orbán-kormány adópolitikája által üldözötteknek.
Az új adótörvény értelmében a nem EGT-államok állampolgárai nem lesznek jogosultak több adókedvezményre, vagyis kevesebbet fognak keresni.
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban helyi idő szerint pénteken délelőtt aláírta a kongresszus által a héten elfogadott adótörvényt, amely a republikánus párti elnök legnagyobb törvényhozási győzelme elnöksége első évében.
Kevés a változás a jövő évi adótörvényekben, de ami módosul sem számottevő. Nem nő viszont a késedelmi pótlék.
Hétfőtől véleményezhető az új adóeljárási törvény tervezete, amely jelentős egyszerűsítés mellett több új szolgáltatást biztosít az adózóknak - tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Az MSZP véletlenül megszavazta a társasági adókedvezmények (TAO) felhasználását titkosító törvénymódosítást, mivel a képviselők tévedésből igent nyomtak a parlamentben. A szocialista párt közleményben jelezte, nem támogatják a javaslatot.
Az Országgyűlés kedden kivételes eljárásban az adózó és a támogatott megnevezését, továbbá a tranzakciók összegét is adótitoknak minősítette az adókedvezmények, jóváírások, a törvényben meghatározott célra nyújtott támogatások, illetve a törvényileg kedvezményezett célok esetében. Magyarul: ezentúl titkolhatják, melyik cég kit és mennyivel támogatott, illetve támogat a jövőben a társasági adója terhére.
Az MSZP arra kéri Áder János köztársasági elnököt, hogy elfogadása után ne írja alá azt a jogszabályt, amelyik alapján az adókedvezmény felhasználása is az adótitok körébe tartozik.
Több alapvető élelmiszer áfája 5 százalékra csökken, drágulhat viszont a tankolás. Emellett a cafeteria-juttatásokat százezer forintig készpénzben, adómentesen nyújtja a munkáltató - erről is döntött kedden az Országgyűlés a jövő évi adócsomag elfogadásakor. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint a változások egy átlagos család adóterheit 85 ezer forinttal csökkentik, ugyanakkor a szocialisták szerint mindez nem több holmi ráncfelvarrásnál.
Míg Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára család- és vállalkozásbarátnak nevezte a kormány parlament elé beterjesztett adócsomagját, az ellenzék nem volt úgy elragadtatva a javaslattól. Az MSZP az adóemelés kormányának nevezte a kabinetet, az LMP szerint a kormány ragaszkodik "a gazdagokat segítő, a szegényeket büntető egykulcsos adóhoz. A javaslat általános vitáját megnyitó expozéjában a Jobbik és a KDNP is felszólalt.
Több módosítást is elfogadott a jövő évi adótörvényekhez kapcsolódóan az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága pénteken. Ezek érintik például a szeszfőzdéket, a munkavállalói résztulajdonosi programot vagy az önkormányzatok adóelőnynyújtási lehetőségét.
Az Országgyűlés fideszes többsége és a Jobbik rábólintott a jövő évi adótörvényekre, a többi ellenzéki párt és a függetlenek nemmel szavaztak. A költségvetésről a jövő héten rendezik meg a végszavazást, de a módosító indítványokon már nem lehet változtatni.
Az Együtt - a Korszakváltók Pártja szerint az elmúlt öt évben bebizonyosodott, hogy az egykulcsos adó megbukott Magyarországon - erről Szelényi Zsuzsanna beszélt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján.
A parlamentben kedden elfogadott adócsomag gyakorlatilag bebetonozza a kormány eddigi társadalom és gazdaságpolitikáját - indokolta kedden újságíróknak Schmuck Erzsébet, hogy pártjuk miért szavazott nemmel a javaslatra.
A Párbeszéd Magyarországért véleménye szerint a "négymillió szegény országban" a kormány megint a gazdagoknak kedvez az szja csökkentésével - ezt a PM társelnöke mondta kedden, Budapesten újságíróknak.
Elfogadta az Országgyűlés kedden a jövő évi adótörvénycsomagot, amely alapján 2016-ban 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó (szja) kulcsa, és 5 százalékra a sertés tőkehúsok áfája, ezenkívül mérséklődik a bankadó, valamint változik a közműadó. A törvény bevezeti a növekedési adóhitel-kedvezményt, amelynek lényege, hogy bizonyos feltételeknek megfelelő vállalkozások elhalaszthatják az adó megfizetését, és azt két év alatt nyolc részletben teljesíthetik.
A szerdán benyújtott, 2016. évi költségvetés szinte mindenben a régi mezsgyén halad. Ezt jól illusztrálja, hogy miközben a kórházi betegellátásra jövőre kevesebb jut, és a szociális kiadásokból is visszavesznek, addig a kultúra egyes intézményei jobban járnak, mint idén, de természetesen csak azok, amelyeknek vezetői a kormánypárthoz vagy személyesen a kormányfőhöz közel állnak. Új adófajta is megjelenik, a növekedési adóhitel.
A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) indokolatlannak, szakmailag megalapozatlannak és az egész magyar gazdaság számára rendkívüli mértékben veszélyesnek tartja a kormány beavatkozását a reklámpiac működésébe - közölték a szakmai szervezetek.
Aggódnak a szállásadók, hogy a Szép kártya (Széchenyi Pihenőkártya) generálta forgalom visszaesik ha a kormány az eredeti tervek szerint megemeli a béren kívüli juttatások adómértékét. A kormány úgy tetszik részben visszavesz emelési szándékából.
Az MSZP azt követeli, hogy a kormány azonnal vonja vissza az adótörvény-javaslatot, terjesszen be újat, amiben már nem szerepel az internetadóra vonatkozó indítvány.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint minden idők leggyakorlatiasabb adótörvényét fogadta el a Parlament 2014-re, az adózók valóságban felmerülő problémáit a kormány meghallgatta, és a törvénycsomagban amit csak lehetett, orvosolt is - áll a tárcának az idei legfontosabb adóváltozásokat összesítő közleményében.
Elfogadta tegnap délután a parlament a jövő évi költségvetést megalapozó adótörvényeket. A kormány ismét zárószavazás előtti módosító indítvánnyal írta át a korábban már benyújtott adócsomagot. A kabinet az utolsó módosításával gyakorlatilag adómentessé tette a dolgozók meccsre járását.
Az Országgyűlés az előző héthez hasonlóan jövő héten is háromnapos ülést tart. A képviselők hétfőn elfogadhatják a jövő évi adóváltozásokat, amivel már az egyéni járulékok terhére is igénybe vehető lesz az eddigi családi adókedvezmény, továbbá 27 százalékról 5 százalékra csökken a sertéshús áfája.