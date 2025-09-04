Emmanuel Macron: 26 ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába

Franciaország;Ukrajna;Párizs;békefenntartók;Alexander Stubb;Emmanuel Macron;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-04 21:51:00 CEST

A francia elnök közölte, további országok is fontolgatják a részvételt.

A jelenlegi helyzet szerint huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására – közölte csütörtökön Emmanuel Macron francia elnök, miután a kijevi vezetést támogató, úgynevezett tettrekészek koalíciójához tartozó országok vezető képviselőivel tárgyalt Párizsban.

Közlése szerint ezek az országok csapatokat küldenének Ukrajnába, szárazföldi, légi vagy tengeri jelenlétükkel segítenének garantálni a fegyvernyugvást. Hozzátette, további országok is fontolgatják, hogy részt vesznek.

– Ez a haderő nem törekszik háborút indítani Oroszország ellen, hanem a béke biztosítását és egyértelmű stratégiai jelzés küldését szolgálja

– hangoztatta Macron. Hozzátette, „egy fegyverszünet keretében alkalmazzák majd, nem a frontvonalon, hanem a jelenleg meghatározásra kerülő területeken, de célja megakadályozni minden újabb, illetve nagyobb agressziót, egyértelműen bevonva a 26 államot Ukrajna tartós biztonságába”.

Macron szerint az Egyesült Államok világossá tette, hogy készt szerepet vállalni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákban, de még komolyabb tervezési munkára van szükség ennek véglegesítésére.

– Már többször is elmondták, többek között (Donald) Trump (amerikai) elnök is nyilvánosan – hangsúlyozta Macron.

Megerősítette, hogy a párizsi találkozó végén telefonon beszéltek Trumppal is.

– A beszélgetés összegzése egyszerű: a következő napokban véglegesítjük az Egyesült Államok támogatását és ezeket a biztonsági garanciákat. Az Egyesült Államok, mint mondtam, a folyamat minden szakaszában részt vett

– nyilatkozott a francia elnök. Majd megjegyezte, haladéktalanul megkezdik a politikai és jogi munkát ezeknek a biztonsági garanciáknak a megvalósítása érdekében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Párizsban arról beszélt, hogy Kijevnek és szövetségeseinek van egy általános elképzelése a biztonsági garanciákat illetően. Ő is megerősítette, hogy jelenleg „több mint két tucat ország mérlegeli”, hogy pontosan milyen szerepet kíván játszani a folyamatban.

– Tudatában vagyunk, hogy minek kell lennie a valódi biztonsági garanciák alapjának. Összeállt már egy alapvető keretrendszer

– mondta az ukrán vezető Macronnal közös sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy minden résztvevővel dokumentumokat készítenek, amelyekben meghatározzák elkötelezettségük jellegét.

Zelenszkij kijelentette, még nem hozzák nyilvánosságra a szárazföldön, tengeren vagy levegőben járőröző erőkhöz esetlegesen csatlakozó külföldi katonák számát. – A biztonsági garanciák között, amelyeket látunk, az európai uniós tagság is gazdasági, politikai és geopolitikai biztonsági garancia lenne – húzta alá. Mint mondta, ez a megbeszéléseken „külön kezelt kérdés”.

Alexander Stubb finn államfő közölte, hogy Trump a telefonbeszélgetés során felvetette: az Egyesült Államok és Kijev európai szövetségesei működjenek közre az Oroszország elleni további szankciókat illetően, illetve vitassák meg a gáz- és olajágazatot érintő büntetőintézkedéseket is.

– Trump megközelítése az volt, hogy együtt kell cselekednünk a szankciós politikában, és most különösen olyan módszereket kell keresnünk, amelyeknek köszönhetően gazdasági eszközökkel megállíthatjuk Oroszország háborús gépezetét

– mondta Stubb a finn sajtónak nyilatkozva a párizsi tanácskozást követően. – Ebben az esetben két célpont van, nevezetesen az olaj és a gáz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Trump elnök közeli tanácsadói a következő 24 órában megvitatják ezt a kérdést – tette hozzá.