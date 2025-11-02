Kirúgások a kisboltokban, béremelés a multikban?

Megállapodott a 2017-es bérekről a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ). A SPAR Magyarország a mintegy 13000 munkavállaló közül majd' 4000 munkatárs fizetése nő a minimálbér, illetve a garantált bérminimum - jogszabályban rögzített - mértékére. Az ennél magasabb fizetésért dolgozó nagyjából 9000 ember eltérő mértékben, de szintén számíthat béremelésre.