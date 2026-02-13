Két napig tartott, valakik zöld-fehérre mázolták a szivárványszínű Tompa utcai padot

Neonáci felirat maradt a boldogság helyett, a rendőrség nyomoz. A tettesek a névjegyüket is otthagyták, legalábbis FTC-ultrák egy csoportjának nevét írták ki, eltüntetve az addigi feliratot: „nyitott, szabad, boldog”.