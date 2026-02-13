Szabálysértés helyett.
A pécsi jogász továbbra is ártatlannak vallja magát, és nemzetközi bírósághoz fordul.
Heindl Péter évek óta átfesti a szerinte törvénytelen transzparenseket. Úgy véli, akciója akkor lenne sikeres, ha abban tömegek vennének részt.
Úgy tűnik, éber volt a település fideszes polgármestere, ő riasztotta a helyi hatóságokat, hogy időben lecsaphassanak a „veszélyes” mázolókra.
A kutyapárt szerint összesítve feltehetően szivárványosnak ítélték meg az ülőalkalmatosságokat a helyi erők.
A pingáló kutyapártosokat igazoltatták, majd az ülőalkalmatosságot visszafestették zöldre.
Helyi információk szerint az önkormányzat szállíttatta el az immár sok liter festéket látott padot, hogy visszaállítsák az eredeti állapotát.
Egy héten belül ötödször pingálták újra a szerencsétlenül járt ülőalkalmatosságot.
„Megígértük és újrafestettük nektek és mindenkinek, aki velünk együtt egy nyitott, szabad és boldog országban akar élni” – közölte az Amnesty International.
Neonáci felirat maradt a boldogság helyett, a rendőrség nyomoz. A tettesek a névjegyüket is otthagyták, legalábbis FTC-ultrák egy csoportjának nevét írták ki, eltüntetve az addigi feliratot: „nyitott, szabad, boldog”.
A vád szerint öt férfi bűnszövetségben tévesztette meg az uniót és a magyar államot. Börtönbüntetés vár rájuk.
Feljelentést készül tenni a veszprémi DK-s képviselő, miután a városvezetést nem érdekli, hogy a hirdetőoszlopok átfestésével a közvagyont is megkárosították a buzgó fidelitaszosok.