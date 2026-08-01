Bezárási hullám fenyegeti a kispostákat

Két hét múlva kiderül, hol költözhet át a postai szolgáltatás a takarékszövetkezeti fiókokba. A héten elfogadott törvénymódosítás nyomán a legfeljebb 10 ezer fős településeken lesz lehetőség váltásra, ami szakértők szerint inkább az FHB-bankcsoportnak kedvez, mint a Magyar Postának. A Fidesz, amely korábban harcosan ellenezte a kisposták bezárását, most lehajtott fejjel szavazta meg ugyanazt.