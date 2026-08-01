A bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter néhány napja számolt be arról, hogy csaknem egy tucatnyi kórházban még dolgoznak azon, hogy legyen működő klíma.
Kőrössi P. József arról, hogyan lehet és nem lehet csaknem harminc évvel egy belső rendszerváltás után egyszerre két hazában élni.
Két hét múlva kiderül, hol költözhet át a postai szolgáltatás a takarékszövetkezeti fiókokba. A héten elfogadott törvénymódosítás nyomán a legfeljebb 10 ezer fős településeken lesz lehetőség váltásra, ami szakértők szerint inkább az FHB-bankcsoportnak kedvez, mint a Magyar Postának. A Fidesz, amely korábban harcosan ellenezte a kisposták bezárását, most lehajtott fejjel szavazta meg ugyanazt.