Bérplafonról nem dönthet a nép

Az állami cégeknél alkalmazandó 2 millió forintos bérplafonról szóló népszavazásról vitázott szerdán az Országgyűlés. A kérdés feltevését Kész Zoltán független országgyűlési képviselő kezdeményezte. Kevesebb, mint 200 ezer, de több mint 100 ezer támogató aláírás érkezett, így a referendum kiírásáról a Háznak kellett döntenie.