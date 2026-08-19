A társaságokat három komplexitási kategóriába sorolják, ezekhez eltérő igazgatósági és felügyelőbizottsági létszám-, valamint fizetési korlátok tartoznak. A vezető állású munkavállalók alapbére az átlagkereset meghatározott többszöröséhez igazodik.
Az MSZP, az LMP, a Párbeszéd, az Együtt és a Kétfarkú Kutya Párt is támogatja az állami cégvezetők bérének maximálásáról szóló népszavazási kezdeményezést - közölték az ellenzéki pártok képviselői hétfői közös sajtótájékoztatójukon.
Az LMP aktivistái is gyűjtik az aláírásokat az állami cégvezetők bérének maximalizálásáról szóló népszavazási kezdeményezéshez.
Népszavazást tartanának az állami cégek vezetői béreinek felső határáról. A szakértőket is megosztja, hogy mikor jár a piacival vetekedő fizetés és mikor "pofátlan" a magas bér.
Az állami cégeknél alkalmazandó 2 millió forintos bérplafonról szóló népszavazásról vitázott szerdán az Országgyűlés. A kérdés feltevését Kész Zoltán független országgyűlési képviselő kezdeményezte. Kevesebb, mint 200 ezer, de több mint 100 ezer támogató aláírás érkezett, így a referendum kiírásáról a Háznak kellett döntenie.
A bérplafonról szóló népszavazáshoz összegyűjtött aláírások 14 százaléka minősült eddig hibásnak az ellenőrzés során - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján.
Megkezdte az állami cégek bérplafonja ügyében kezdeményezett népszavazásához összegyűjtött aláírások ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfőn.
Leadta az állami cégek bérplafonja ügyében kezdeményezett népszavazásához összegyűjtött aláírásokat péntek délelőtt Kész Zoltán független országgyűlési képviselő - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).
Megkezdődhet az aláírásgyűjtés az állami cégeknél bevezetendő kétmillió forintos bérplafonról szóló népszavazási kezdeményezéshez, miután kedden jogerőre emelkedett a kérdés hitelesítéséről hozott választási bizottsági határozat.
Hitelesítette Kész Zoltán független országgyűlési képviselő két - az állami cégeknél bevezetendő kétmillió forintos bérplafonra vonatkozó és a kampányfinanszírozással összefüggő - népszavazási kérdésének aláírásgyűjtő íveit hétfőn a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A képviselő kilenc másik kérdését viszont elutasították.
Amennyiben a Demokratikus Koalíció kormányra kerül, az állami tulajdonú vagy állami felügyelettel rendelkező cégeknél vissza fogják állítani a bérplafon intézményét - ezt a párt szóvivője mondta szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.