Orbán képmutatásból vizsgázott

Legyen dörzsölt, tudjon ultizni, több nyelvet beszéljen, legyen gógyija. Orbán Viktor ilyennek írta le "lehetséges utódát" a Bibó Kollégiumban márciusban rendezett zárt körű beszélgetésen, amelynek újabb részleteit hétfőn közölte a 444.hu. Lakner Zoltán szerint nehéz megmondani, hogy a felvételt szándékosan szivárogtatták-e ki, de a miniszterelnök semmiképp sem mondott nagy újdonságokat. A politológus arra is emlékeztetett, hogy 2008 áprilisában is kiszivárogtak Orbán kijelentései, nyilván akkor is valamilyen céllal.